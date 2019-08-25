正論：港鐵封線避示威　癱瘓交通代價大

你有張良計，我有過牆梯。反對派示威花招百出，癱瘓機場及鐵路非新鮮事，日前又在各區發起人鏈。機管局及港鐵絕招是禁制令，範圍包括港鐵沿線。昨日觀塘區又有遊行，港鐵一反常態，遊行未開始前已宣布停止觀塘線彩虹站至調景嶺站的服務，大量乘客猝不及防，紛紛吃閉門羹，斥責港鐵安排失當。



港鐵是香港最大型的集體運輸系統，每日服務數百萬人次，可比作香港的血管，只要有數分鐘阻延，受影響人數成千上萬。以往有人搞不合作運動，都招來全城聲討。昨日半條觀塘線封閉，癱瘓東九龍的交通命脈，竟然是港鐵主動與乘客「不合作」。



即使七月二十八日元朗非法遊行，港鐵亦都沒有暫停西鐵的服務，昨日觀塘遊行是獲得不反對通知書的合法遊行，所以今次決定備受各方質疑。在遊行未開始已經停止部分觀塘線服務，理據何在？



港鐵這次突如其來的措施，惹來陰謀論，懷疑目的是想阻止市民前往遊行，另一方面缺乏逃走的交通工具，間接幫助警方追捕示威者。港鐵當然不會承認針對示威者，亦有人猜想，這次暫停服務是有不能說的理由。



事緣大批市民上周三趁元朗七二一襲擊事件發生一個月，到西鐵元朗站靜坐，最後演變成警民衝突。內地官媒翌日炮轟港鐵拖延報警，事後還派專門列車護送暴徒免費乘車揚長而去，質疑港鐵暗中支持，向暴力繳械。港鐵即晚公布新措施，表示近期多次有人故意破壞車站內設施，行為完全不能接受，故因應情況，日後若遇有緊急情況可能在沒有預先通知下，立刻停止有關車站運作及列車服務，甚至關閉車站。



故有人懷疑昨日封閉部分觀塘線服務，很有可能是採取新措施回應官媒抨擊。然而這種做法本末倒置，鐵路服務應以乘客為本，示威者行使集會自由，乘坐港鐵亦是乘客，不能無理留難，現在一刀切，更累及無辜。除非有緊急事故，否則鐵路絕不容隨便停運。



港鐵是驚弓之鳥，示威者則是始作俑者。昨日觀塘遊行，最終亦演變成暴力衝突，警方需發射催淚彈、海綿彈及橡膠子彈，示威者亦掟磚縱火破壞多條價值不菲的智慧燈柱。黑衣蒙面軍經過多次衝突損兵折將，改為採取野貓式游擊戰術，雖然人數不多但四處破壞，所到之處，烽煙四起，商舖落閘，街坊走避。東九龍昨日由中午到夜晚，一片混亂。示威者搞亂社會秩序，罪無可恕。警方明知風險，依然批准遊行，亦難辭其咎，再加上理虧的港鐵，三方面都要承擔責任。當然還有袖手旁觀的無能政府，但要罵的已罵了千百遍，還能對等死的特區管治班子有期望嗎？



是其是，非其非，撥亂反正不應矯枉過正，反應過敏很多時會激化事端，對各方都沒有好處。港鐵是香港的交通命脈，任重道遠，任何時候都應該以服務為先，以乘客安全為重，不應成為任何一方的工具，切勿捲進政治漩渦。