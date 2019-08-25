神州觀察：遊樂設施隱患多　安全監管責任大

內地近年來遊樂設施花樣層出不窮，包括探險的、遊藝的、競技的，五花八門的玩樂令人眼花繚亂，但由於安全缺乏監管，導致部分景區遊樂場變成奪命場，遊客開心之旅變成驚恐之旅。



重慶萬盛某景區發生驚心動魄的一幕，一名遊客在體驗高空懸崖鞦韆時，因電磁閥在提升過程中電纜鋼絲脫落，導致鞦韆突然墜落，險些將遊客拋出，幸好最終安全着陸。面對外界關注，景區方面竟說沒有發生事故，只是不夠刺激，引發輿論強烈批評。



今年暑假以來，內地景區遊樂設施事故連連，至少造成三死四十八傷，安徽黃山一水上樂園的充氣遊樂設施發生事故，一名女童身亡；吉林延邊龍井市一水上樂園海嘯池設施損壞致四十四人受傷；哈爾濱市一女童在水上樂園被排水裝置吸走，不幸身亡。



內地遊樂設施安全事故頻發，原因之一是近年各地遊客人次暴增，安全事件也相應增加。再就是各地旅遊景區和遊樂場所不夠重視管理和安全防範，對旅遊安全的風險評估不足，只重視經濟價值而忽視旅遊安全。不過，罪魁禍首仍是地方政府監管不力。



按照內地旅遊法規定，縣級以上政府統一負責旅遊安全工作；縣級以上政府有關部門依照法律、法規履行旅遊安全監管職責。惟一旦有事故，各部門就互相推諉，最終責任都是景區管理不善，卻鮮少檢討政府監管缺失的責任。雖然很多景區也有系統的安全教育培訓制度，但安全教育大多只是形式，只是為了應付政府部門的檢查和要求，並沒有真正提高員工的安全素質和管理水平。從中也可窺見，政府的檢查不過是走過場而已。



事實上，民眾到遊樂場玩樂，就是因為相信是安全的，人身安全保障實際上已交給了景區管理方，政府有責任嚴厲監督景區，甚至頻密對遊覽設施如玻璃棧道、索道、觀光天梯，以及過山車、高空墜落等高風險娛樂設施進行檢測、檢修和維護，使之符合絕對安全標準。正如客機每飛一個班次着陸後都必須進行檢測一樣，但內地有多少景區做到這一點？恐怕寥寥無幾。



值得注意的是，近年來高空鞦韆、笨豬跳、玻璃棧道等，作為新興旅遊景點項目，一方面吸引了大量遊客，另一方面這些遊樂設施的監管卻是一片空白，很多都是以安全警示代替安全監管，將安全風險推給遊客自己承擔。例如玻璃棧道，這種設備的問題在於沒有責任監管部門，特種設備管理部門不管，旅遊部門不管，在沒有監管檢查的情況下，玻璃棧道卻大量修建，因而埋下嚴重的安全隱患。



顯然，當局應盡快出台行業標準，讓旅遊業者有規可依，讓監管不再缺位。