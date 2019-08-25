面對美國策動的「顏色革命」，在香港的範疇內，暫時中央政府是原則上不插手，讓特區政府處理。但特區政府處理不了的話，中央介入似乎是必然的選擇。當然，方法不是如美國及香港反共反中人士那樣希望：在香港來一個「六四」事件。



中央政府現時做的，主要是在外交層次上反駁美國及其夥伴的攻擊言論，並且爭取國際的支持，希望在輿論上減少受到美國的壓迫。



此外，由港獨人士挑起（當然背後有美國的組織與協調），在海外華人集居地，主要是英語國家，例如「五眼聯盟」國家（美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭），以港獨示威來呼應香港的暴亂，結果是內地的留學生與當地華僑組織更大規模的示威來壓倒港獨的聲勢。



更重要的是，內地開放了有關香港示威暴亂的新聞報道，使內地民眾看到一些人的反共反中醜行和暴力活動。內地政府的考慮是讓內地民眾看清楚「顏色革命」的性質，吸取教訓，卻同時挑動了內地民眾民族主義、愛國主義情緒，尤其是香港的暴民及部分媒體記者攻擊內地旅客和記者，情緒的觸動更大，似乎正形成內地十四億人口與香港示威的幾十萬人的對立。香港的港獨問題便不再是政府的問題，而是中國社會與民族的大問題。「英美港盟」、歸英歸美和示威暴亂中的英國旗、美國旗，更刺激起中國社會的歷史仇恨。香港的港獨通過內地媒體相對平衡（相對於部分香港媒體）的廣泛報道，實際上成為內地民眾的一場民族主義、愛國主義的教育，與香港的精英、大中學生的反共反中形成強烈對比。



在內地媒體的推動下，內地開始批評香港有關機構偏幫暴亂的做法，最突出的例子是港鐵為暴民開通特別班次，而且任由暴民不付車費上車，變成深夜暴亂之後，暴民竟然有免費港鐵列車服務。根據港鐵條例，這是不可容許的行動。特區政府作為港鐵最大股東卻全無警覺，也不加勸阻，任由其違法運作，也間接地助長暴民的暴亂。香港社會沒有力量去指摘港鐵，而只能讓內地媒體公開批評，網民群起攻之，港鐵才被迫說會改變政策，不開通暴民專列。但對集體逃避繳費還是避而不談，態度畏縮，不守法的傾向明顯。



示威變暴亂且遍地開花，特區政府的縱容與畏縮是主要責任。有法不依，不敢執法，連闖入立法會大樓大肆破壞這樣嚴重的刑事與政治問題，政府上下還想掩蓋了事，由此引致香港變成暴民統治，林鄭政府責無旁貸，難道每事都要中央提點嗎？