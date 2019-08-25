「一國兩制、港人治港、高度自治」在行政系統的實施者是行政長官、管治團隊和公務員隊伍。香港以「行政為主導」，行政系統的管治權力大得很，基本決定了香港管治的方向和素質。回歸後，香港管治連續出現問題，行政系統、行政長官、管治團隊要負「主體責任」。行政長官、管治團隊是任期制，花開花落、雲卷雲舒皆有時，對他們的挑選和任命權也在朝廷手裏，中央對他們的管理「一眼睇晒」。



然而，管治的落實、質素的優劣，向來不是只「睇住」少數幾個首長和高官就能「搞掂」，還要靠整個公務員隊伍的素質和表現。因為英夷統治香港凡一百五十年，香港的公務員隊伍從體制到人事都出產於英倫，和內地由共產黨打造的公務員體制和隊伍全不沾邊。「一國兩制」設計下，中央不能對香港公務員體制和人事發生關係，朝廷吏部沒有他們的檔案，其檔案在香江府衙手裏，有些重要、機密、敏感的資料甚至在英倫手裏，朝廷對香港公務員可說兩眼一摸黑。



回歸前後，朝廷對香港公務員相當信任，是「全心全意依靠」他們。那時朝廷盲信英夷的文官體制，盲信所謂「政治中立」，盲信「一國兩制」只有靠「港人治港」才能搞好，盲信香港的公務員廉潔、一流、專業、高效率。然而，回歸沒多久，朝廷就吃到了苦頭。在港英餘孽、時任政務司司長、號稱公務員之首的陳方安生「帶領」下，公務員隊伍特別是高級公務員中瀰漫着濃重的戀殖氣氛，抗拒回歸，熱衷以「兩制」隔絕「一國」，架空中央任命的特首，千方百計要延續英夷的管治。



漸漸的，朝廷發現，香港公務員隊伍如果總是這種思想狀況，「一國兩制、港人治港、高度自治」必出問題。



毛皇帝說過，一種路線，一種觀點，只給少數人講不行，要使廣大群眾都知道。同理，朝廷只對香江特首、管治團隊要求和講述國家意識、政治效忠也不行，而是要對所有公職人員做好這項工作，提出基本要求，此乃「一國兩制」應有之義。