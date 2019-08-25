香港動亂沒完沒了之際，中美貿易戰也不斷升級，兩者看似風馬牛不相及，其實根本就是一回事。特朗普將香港亂局作為中美貿易談判的籌碼，並稱自己「被上帝選中」來對抗中國，恰恰證明美國正是這場顏色革命的始作俑者。老美無法通過貿易戰迫使中國屈服，便將香港作為棋子，以搞亂香港來達到遏華目的，用心何其毒也。



事實上，自新中國成立那天起，美國便沒有停止過針對中國，無論是在韓戰和越戰中兵戎相見，還是煽動藏獨和疆獨，或是打台灣牌和香港牌，都是美國遏華戰略的一部分，歷任總統的做法並沒有太大分別。特朗普稍為不同的是，他更加赤裸裸，更加蠻不講理。



當然，美國也有稍為放軟身段的時候，中國加入世貿組織以及爆發全球金融海嘯時，美國對華政策就相對緩和，但一切還是基於其本身利益的考慮，而不是真的想改善兩國關係。美國沒有阻止中國加入世貿，是希望中國遵守美國劃定的框框，走美國指定的道路；美國在金融海嘯時強調和中國「風雨同舟」，則是因為有求於中國，希望中國購買美債助其渡過難關。結果，中國確實購買了大量美債，成為美國最大債主，唯獨在政治體制方面，中國始終堅持走自己的道路，沒有墮入美國的圈套。



正是因為中國堅持走自己的道路，才沒有像日本那樣淪為美國的附庸國，也才能迅速崛起為全球第二大經濟體。對此，老美心裏既不爽也不甘，總是擔心失去世界霸權，於是重新調整戰略，將中國列為主要威脅和競爭對手，必欲除之而後快。貿易戰就是在這種背景下爆發，特朗普揚言「很容易贏」，然而一年多過去了，美國不但沒有贏，反而付出沉重代價。老美老羞成怒之餘，轉而將目標瞄準香港，企圖利用顏色革命消耗中國國力，阻止中國崛起。最可悲的是，有些香港人竟甘願充當美國遏華爛頭蟀，一手摧毀自己家園。