日前有網民發起在各區夜間組成人鏈，手拖手站在路旁，甚至有爬上獅子山用手機發光，拍下照片廣傳。這是效法三十年前「波羅的海之路」，明目張膽在鼓吹港獨了。



如果香港未來的道路，像現在紛紛擾擾，示威無日無之，一路走下去，特區不是走向獨立，而是走向滅亡。中央絕對不會容許任何分裂國家的行為，年輕人想玉石俱焚實在太過天真，你們「攬炒」的只是兩制。兩制崩壞，朽木不可雕，才會給反對派有機可乘。香港各方面都走向非常危險的地步，文化已經被外部勢力入侵，大批年輕人給洗腦，把反中亂港當作是有良知，視非法暴力行為如正義，起底報復執法者，甚至連其家人也不放過，詛咒他們死全家，揚言與警察誓不兩立。可以預計更進一步的激進行為，離恐怖主義不遠了。香港是國際金融都市，治安極為重要，示威最終會嚇走投資者。旅遊業亦需要一個穩定的社會環境，但近期連串事件令遊客卻步，即使做特價，酒店入住率亦是慘不忍睹。若情況不改善，中小企及商舖會掀起倒閉潮。當更多人加入失業大軍，怨氣更盛，社會撕裂，兩派對立，隨時火併街頭，不但造成人命傷亡，更禍及無辜。



如果有留意網上消息，反對派的行動一波接一波，基本上沒有停頓，雖然機場及港鐵均已申請禁制令，但他們膽子愈來愈大，甚至公然糾眾衝閘坐霸王港鐵，一紙禁制令效果有限。九月份即將開學，這場政治運動的魔爪伸入學校，有人憂慮課室分黨分派、互相針對，告發對方，爆發校園甚至網上欺凌。小朋友心智比較脆弱，怕一時想不開會做出傻事。以前認為危言聳聽的說話，一切想像不到的都真的發生了。



香港之路本來應該是不分政見、不分黨派，手牽手邁步向前的，現在發展成各行各路，在十字路口把自己的家園撕裂成血肉模糊的一片。