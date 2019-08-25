香港近乎全民就業，失業率長期維持百分之二點八，但最新公布的數字卻微升至百分之二點九，這只是反映今年五至七月的情況，隨着暴亂愈演愈烈，八月打後的失業率必然再升。



失業重災區是餐飲業，升至百分之五。當然，這也沒有甚麼好奇怪，暴徒打游擊衝擊堵路，港九新界都是他們撒野之地，所到之處，食肆、商舖無不落閘躲避，市民亦被迫留在家裏不消費，無生意可做之下，老闆不結業也要裁員，作為最無議價能力的基層打工仔，無可避免成為「攬炒」首批受害者。



旅遊業、零售業同樣步入寒冬。零售業界八月份生意額暴跌超過一半，裁員潮恐怕很快出現；旅遊業就更傷，多達廿八國對香港發出旅遊警示，旅客過門不入，酒店暑假入住率由過去逾九成跌至五、六成，現已有酒店員工被迫放無薪假，淡季生意必更慘淡。



面對經濟情況如此嚴峻，港府高官只知老調重彈，一味象徵式派糖，美其名曰人人有份，實際上對商界幾乎沒有幫助。例如一年只減免數千元牌費，如何能協助業界走出寒冬？旅遊業希望港府盡快止暴制亂，加強對外宣傳香港是安全城市，推出優惠吸客，認為這樣做實際得多，可謂一語中的。難為張建宗還吹噓派糖是「天旱甘露」，到底這班「港產精英」有多離地，才能廢噏當秘笈？



說到底，止暴制亂第一步是港府必須硬起來，但觀乎警方依然是「點指兵兵式」執法，被捕人數相比上街搞事人數猶如冰山一角，要真正止暴制亂談何容易。再說，若非中央出手制裁國泰航空，再警告港鐵別出軌，暴徒騎劫機場和鐵路肯定變本加厲，大機構亦肯定只會繼續縱容，但中央即使肯幫手，都要港府是扶得起的阿斗！無奈林鄭至今仍堅持「大和解」投降路線，又搞甚麼溝通平台，為放生反對派鋪平道路，香港想有安樂日子，難矣！