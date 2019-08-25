今年十月一日，中共建國七十周年慶典前，有傳北京要求特區政府必須蕩平亂事，不能再有示威，「十一」一定要在歌舞昇平中度過。中南海是否有此指示，教人存疑，即便是有，也只宜密令而行，能否成功，更莫心存厚望。



香港是一本難讀懂的書，此地人心乖異，最喜歡與權威者抬槓。有一段時間，政府要求市民在演奏國歌時肅立靜默，不要喝倒采。這指令不出猶自可，一出，換來觀眾的噓聲更甚。特區鬧樓荒，覓地困難，去年政府提出在大嶼山附近填海建屋的計劃，卻旋即招來鋪天蓋地批評，說何不先動用新界棕地云云。



如果政府一開始就決定絕不填海，只會起用棕地，我敢打賭，反對派一樣會唱反調。告訴你現有的棕地使用者如何一把辛酸淚，被人迫遷是何等楚楚可憐，新加坡成功解決房屋問題，也是依賴填海，港府無能，才會捨其正道而弗由。



當權者向東走，反對派往往就會嚷着向西行，不少只是為抬槓而抬槓，你真想對方跟着往東的話倒很簡單，只消佯作朝西便可。這正是老子《道德經》所言「將欲奪之，必固與之」的道理。



所以，中央真想「十一」前後風平浪靜，就千萬別把這想法告訴香港人，否則「十一」期間，不少抬槓者就算請假，都要出來鬧一鬧。愈禁必愈繁，治理香港是要有另類智慧的。



善於揣摩人心的管治者，或許該告訴港人，中央對平定示威不設期限，只要是合法遊行與合理訴求，任何時候都歡迎，領導人一定願意聆聽。擺出開誠布公、不抗拒批評的態度，或者就可以將難纏的香港人應付過去了。



為政者必須寬猛相濟，弛張有度，一味使硬是不行的，尤其是應付香港這一類慣壞了的孩子。使硬的，除非在「十一」期間戒嚴，但在「十一」戒嚴，豈不貽人笑話？