漢奸黎不久前被中共中央政法委點名，指佢係「禍港四人幫」之首，更力數佢哋「十四宗罪」。漢奸黎反中亂港，經常走去美國唱衰中港，最近更是明目張膽，搖着尾巴乞求美國干預香港事務，說他是「當今吳三桂」固然不假，指他是「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」也十分真實！行己無恥，此之謂也。



之不過，做漢奸的並不是個個好似李漢奸咁有底氣，佢曾對記者說：「你話我做漢奸，我日日做漢奸，有需要時做漢奸！」你睇，做漢奸做到如此有聲有色，如此甘之如飴，真係不知人間還有甚麼羞恥事不可對人言？



做漢奸做到咁有氣魄，呢方面李漢奸似乎比漢奸黎稍勝一籌！不是嗎？漢奸黎明明賣港禍港幾十年，日前佢接受美媒訪問，就否認種種指控，企圖「洗白」。唉！一個人惡貫滿盈，唔通放下屠刀就可以立地成佛？反正老朽就不信了！今漢奸黎搞到香港雞毛鴨血，佢就只承認自己係「麻煩製造者」，話自己係出於「良心」添！佢仲話：知道建制人士討厭佢嘅膽量，因為阻礙咗佢哋平靜地搵錢而被視為麻煩製造者。



漢奸黎呢條粉腸，平日鍾意晒吓自己如何識飲識食，享受人生，又話見到靚女，自己有色心冇色膽，成個道德佬咁款！其實，佢就係俗人一個。老朽打個比喻，即係呢條契弟見到個性感惹火尤物，兩眼發光，佢老婆詐佢型，問佢是否有不軌之心？佢就肥頭一甩，流住口水咁話：娘子息怒，我兩眼發光，不過開啟警示燈，提醒啲妖媚狐狸精，我家有賢妻，你咪亂咁放電！



看官，今漢奸黎欠缺李漢奸「日日做漢奸」之天地豪情，反而遮遮掩掩，話自己「活脫脫一副麻煩製造者嘴臉」。喂！近排連場示威，你都不甘後人打頭陣，又扮總指揮，何必忽然又低調扮係「麻煩友」，唔通口誇唔怕解放軍入城嘅死契弟，咁快就想「晚來炊煙嫲撚飯，邀你老母共進餐」？