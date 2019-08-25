近兩個多月以來，示威暴徒往往都會以口罩、頭盔、眼罩來掩蓋其面貌，這樣的手段不僅壯大了他們膽量，使其做出更加激進的暴力行為，同時亦令警方在搜證及提出檢控方面造成較大的困難，從而令暴徒們逃避刑責。對於大批示威者都佩戴口罩，警務處處長盧偉聰認為：「所有人戴口罩是為了甚麼？就是想違法之後無人認出。」



有心理學研究報告指出，一個人在蒙面隱藏身份之後，往往會傾向做出更激烈的行為。因此，自二○一四年違法「佔中」後，筆者首先在立法會向特區政府建議要引入「禁蒙面法」，從而加強阻嚇力及協助警方搜證和執法，以免有人自恃蒙面可以掩飾身份，肆無忌憚地使用暴力。



事實上，全球已經有多個國家或地區早就立法通過「禁蒙面法」，例如德國、瑞士、挪威、瑞典、加拿大、西班牙、俄羅斯等國以及美國十多個州份，都已設立相關法例，禁止示威者在遊行示威期間蒙面。



去年十一月法國爆發「黃背心」抗議運動，巴黎的暴力示威升級之後，出現了名為「破壞者」（Casseur）的職業暴力分子，他們會預先戴上面具、頭盔等裝備，在遊行中進行打砸搶燒的暴力行動，並與部分「黃背心」示威者一同向軍警展開暴力衝突。對此，今年初法國通過了較為嚴厲的法律，示威者如果佩戴面罩，最高可判監一年和罰款一萬五千歐元。



近期，在德國科隆一個「愛國護港」集會上，一名用黑色面罩包裹頭部的「港獨」分子走向集會場地，企圖製造混亂。然而，德國法律是不允許遊行示威時佩戴面具面罩的，隨即兩名德國員警要求該人摘下面罩，該「港獨」分子只能乖乖照做。



因此，香港應該倣效其他國家及地區，盡快訂立「禁蒙面法」，相信此舉將有助於遏制極端暴力行為，從而保障社會安寧。