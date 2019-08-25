持續兩個多月的「黑色運動」會否隨暑假告終而式微？未來一周是關鍵時間，同樣關鍵的還有外部勢力發展。近日國際形勢多變，中美貿易戰再生齟齬，雙方加招之外，美國總統特朗普亦再次下跪，把美國貿戰談判拉離香港問題；英國則因首相大位底定，硬脫歐引發蘇格蘭離英情緒抬頭，金毛首相約翰遜已無暇顧及香港，香港黑衣幫仰仗的「英美港盟」似已爛局！



四月開始的反修例宣傳，因六月的「六一二」首場警民衝突，幕後推手迅速鎖定反中、仇警為運動主調，此後一波又一波行動，無不圍繞這個主題發酵，一場場警民衝突亦成了助燃劑。不過，近期黑運內部分裂加劇，集會遊行人數誇大老作得連外媒亦質疑，示威者受傷受辱傳聞撲朔迷離，當一場運動要靠造假來推動，距離壽終正寢還會遠嗎？更重要的是，黑運核心勢力正在瓦解，隨着國泰航空高層、工會頭目及惹火航運界人士相繼被炒，航空界反中勢力已經斷裂。何況，教育界DQ惡師，廣告業、會計界及醫護界都相繼訓令員工，肆無忌憚的黑潮已見減退。



黑運已拖了兩個多月，搞手其實很無奈，戰果天天更新，但成果除了早在兩個月前已到手的修例壽終正寢外，黑運團體卻幾乎全軍覆沒，且別說八百多違法人士被捕，瘋狂打砸污行動成功「攬炒」今年下半年經濟，如今百業衰竭，打工仔飯碗不保，資產開始蒸發，黑運即將迎來的是全民反擊。



還有更要命的，外部勢力正在腳軟，最明顯的是特朗普，慣於反口覆舌、五時花六時變的他對香港問題一直左搖右擺，且看三個重要時間，一是八月初，特朗普在白宮草坪談香港問題及如何看待美國被指在背後支持示威者，他發言使用的是Riots（暴亂），在他眼中，香港的黑運就是暴亂：「這是關於香港和中國之間的事，香港是中國的一部分，中國不需要任何建議。」



其後，中美貿易戰打不開僵局，特朗普在八月中突然暫緩向部分中國進口商品徵稅；翌日他再談香港問題，一度改口「若香港狀況惡化……如天安門事件重演的話，中美很難（就貿易談判）達成協議」，把香港問題綁上中美貿易談判的戰車，未幾他又因中方的反摑後悔了。撐了幾天之後，特朗普日前又變卦，在白宮草坪打倒幾日前的自己：「不會將香港問題視為籌碼，希望香港問題能夠以十分人道的方式解決，亦相信習近平主席有能力確保成事。」



至於英國金毛首相對香港問題更是懶理，在中國外交部幾度表示《中英聯合聲明》已經過時後，英國政界根本沒空理。黑運人士自以為是的「英美港盟」已經破局，所謂國際聲援，已經是自欺欺人的假象。



內亂外不援之下，黑運已經走入窮途末路，一眾搞手除了繼續故弄「花臣」，誘惑參加者自居正義、自以為為港奉獻之外，已經無招可使。二○一四年佔領行動落幕時，參加者霸路七十九天，已令社會清算多時。這一次，黑運搗毀了香港社會秩序，令無數港人經歷驚心動魄的三個月，這筆帳，實在不能輕算！