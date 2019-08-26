正論：縱暴容亂無戰術　港人無法治香港

《孫子兵法》有云：「善戰者，致人而不致於人。」意思是牽制敵人而不被敵人所牽制，亦即是行軍作戰必須掌握主動權。很可惜，香港警方沒有一人懂得《孫子兵法》，甚至連如何布陣、如何包抄、如何攻擊也不懂。反修例風暴爆發至今近三個月，人們但見警隊被暴徒牽着鼻子走，執法一味「點指兵兵」，被捕人數佔上街人數冰山一角。結果暴徒愈戰愈勇，警方愈戰愈頹，市民愈來愈絕望。



反對派「和理非」了一陣子，終於按捺不住，上周六的觀塘遊行又演變成暴力衝擊。暴徒首先在觀塘堵路流竄，公然用電鋸鋸斷大量智慧燈柱，連附近的德福花園也被攻陷；接着殺入黃大仙打游擊，龍翔道被佔據，交通陷入癱瘓；最後轉場到深水埗堵塞欽州街一帶，警民再次爆發激戰。直至昨日，東九龍大量交通設施仍未修復好，一片狼藉，政府點算起碼有廿條智慧燈柱報銷，損失過千萬元公帑。



一暴未平一暴又起。昨日的荃葵青遊行，警方本已發出反對通知書，後來上訴獲批，結果又演變成暴力堵路，德士古道、楊屋道一帶被暴徒大肆破壞和佔領，火光熊熊，磚頭橫飛。一如既往，防暴警又同暴徒玩「點指兵兵」，又是等暴徒盡情破壞後才施放催淚彈驅散，即使千呼萬喚的水炮車終於出動，卻一洩如注，軟弱無力，竟然連射開路障都不成功，更有警員慌亂間向天鳴槍，真是情何以堪！這就難怪，暴徒愈來愈不放警方在眼內，圍警署、圍警車、圍宿舍層出不窮，每星期都有暴力衝擊，全港十八區都有暴亂發生，皆因警方執法不是「止暴制亂」而是「縱暴容亂」，不天下大亂才怪。



說來諷刺，警方每年到世界各地交流反恐戰術和受訓，引入的武器五花八門，耗費大量公帑，到頭來卻連一班只有山寨裝備的暴徒也鬥不過。每有暴亂發生，防暴警都是全副武裝上陣，但空有一身精良武器卻全無戰術部署，只知一字排開，舉旗警告復警告，然後催淚彈、橡膠子彈、胡椒球彈、海綿彈亂放一通，頂多將暴徒驅散，結果不多久就散而復聚，反轉港九新界，一副「大地在我腳下任縱橫」的囂張模樣。貓被老鼠戲，世界一流警隊云乎哉！



最令人大惑不解的是，警方每次行動都以驅散為目標，從來沒有想過一網打盡，遑論擒賊先擒王。須知蛇無頭而不行，暴徒「沒有大台」是假，有金主在背後指揮策劃才是真，否則不可能有源源不絕的物資供應，更不可能這麼有組織有部署。更何況，過去多場大型遊行和暴力衝擊，反對派政客都現身其中，壹傳媒黎智英甚至帶頭遊行，儼然以總指揮自居，加上中央早已點名黎智英為幕後黑手，形容連場暴亂「出現恐怖主義苗頭」，可謂萬事俱備，就只欠警方「臨門一腳」作出拘捕而已。偏偏警方一直無動於衷，甚至跟中央唱反調，否認有恐怖主義苗頭。如果說當局懼怕黎智英背後的外部勢力，投鼠忌器，畏首畏尾，雖不中亦不遠矣。



所見既可駭，所聞良可悲。反修例風暴將香港搞得雞毛鴨血，經濟插水，百業蕭條，人心惶惶，這樣的日子還要忍耐多久？暴徒每次上街搞事，人數成千上萬，但警方每次只有零星拘捕，六月至今僅拘捕約八百人，被控暴動罪的更只有寥寥數十人，完全不成正比。



有人說得好，警方執法只知頭痛醫頭，情況就如「見痰制咳」卻不殺菌，結果病菌愈來愈兇猛，還不斷傳播開去。君不見，歪風已傳到澳門，當地早前有人發起聲援「反送中」集會，多人被警方拘捕。星星之火可以燎原，一旦反中亂港訊息如病毒傳到內地，或有人刻意跑到內地煽風點火，後果必然不堪設想。駐港解放軍演習時對暴徒高呼「後果自負」，不如將這四個字送給執法無能的香港防暴警更恰當。



事實證明，由港府到警隊都是扶不起的阿斗，不論中央如何三令五申止暴制亂，他們不是陽奉陰違，就是表現軟弱，林鄭甚至要構建所謂的溝通平台，為放生反對派開路，擺明不戰而潰，綏靖投降。繼續亂下去，所有香港人勢必陪葬，連內地都隨時遭受池魚之殃。



事到如今，我們不得不承認「港人治港」已變成「港人無法治港」，港府已到了非大換血大革新不可的時候，必要時人大應主動釋法，一錘定音，真正做到止暴制亂，永絕後患，還漢奸以重拳，還社會以法治，還港人以和平。



山雨欲來風滿樓。很快就是人大「八三一決定」五周年，反對派蠢蠢欲動，計劃在當日圍堵衝擊中聯辦。有人建議警方必須於當日出動水炮車，不用加入顏色水，因清理麻煩，但要加入胡椒水和特殊氣味，讓暴徒不能單靠變裝就能逃避追捕。問題是，港府和警方有這樣的見識和擔當嗎？怕只怕，警方繼續有如盲頭烏蠅，潰不成軍，港府則繼續「大和解」。將香港推向粉身碎骨深淵的不是別人，恰恰是港府和警隊自己！



