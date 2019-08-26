神州觀察：拐賣兒童罪案頻　人性泯滅誰之過

一個道德淪喪、唯利是圖的社會，怎樣無恥的買賣也有人做，甚麼殘忍的罪惡都能發生。內地不時爆出拐賣兒童案件，堪比罪惡中的罪惡，而由此造成的社會傷害，更難以言語描述。



雲南昆明鐵路公安去年發現三名帶着嬰兒的男女乘客形迹可疑，盤查之下驚悉嬰兒僅出生二十日，且是三人花錢所買，進而順藤摸瓜，扯出一個跨省拐賣兒童犯罪團夥。該團夥通過上線以一至四萬元低價從雲南貧困地區收購嬰兒，再經中間人聯繫下線，以更高價轉賣至廣西、廣東、山東等地，從中取利。當局歷經九個月偵查，最終成功摧毀該犯罪團夥，並解救出八名被拐嬰兒及拘獲疑犯三十人。



如果罪惡真的可以分級，拐賣人口絕對稱得上是「惡中之惡」，尤其眾多毫無防範能力的幼童，乃至嬰兒亦可被拐走，當作貨品一樣買賣，這樣的罪行實非人類所為。據指被拐兒童年齡愈小愈受歡迎，所賣價錢亦愈高，因他們殘留的原始記憶極少，將來長大了亦難洞悉自己的身世，這無疑讓不少以收養為目的之買家大感寬心，同時也令眾多完整的家庭從此支離破碎，一生幸福盡毀。



若只是被「收養」，對一眾被拐賣兒童來說不啻是「不幸中的萬幸」，相比之下，有些兒童不是被打殘手腳，成為犯罪集團操控的乞兒，就是被賣到黑磚窰做奴工，或淪為性奴，各種遭遇難以想像，惟拐賣者並不在乎他們的下場。當局對此亦鮮少理會，曾有廣州市民發現街邊出現疑似被拐殘疾兒童行乞，報警後警方不但不予立案，還怪對方多事，質疑市民報案動機，令人義憤。



網絡上曾流傳着一份據指是內地媒體發布的數據，指中國每年的失蹤兒童高達二十萬人，當中近八成乃拐賣所致，而最終能被找回來的只佔千分之一，情況怵目驚心。正如昆明警方搗破的這宗拐童案，若非當初有警員機警發現問題，或是對方偽裝得好，豈不是可以輕鬆將兒童拐走？現實中又有多少類似悲劇正在上演？當局有否得力措施制止罪惡？



可以見到，當局至今仍無被拐賣及失蹤兒童的確切數字，是出於面子考慮還是維穩需要？以致公安部打拐辦曾極力辯稱該些數字嚴重失實，一邊強調拐童案很少發生，一邊對「失孤」上訪的家庭進行打壓，如此粉飾太平、欲蓋彌彰的行徑，又讓多少父母陷入了更深的絕望之中？



事實上，在利益驅使下，內地拐賣兒童行為早已形成一條條黑色產業鏈，當中有公然當街強搶的，也有醫生、福利院及計生幹部參與販賣的，更有嬰兒被家長親手賣掉的。物欲橫流的社會，無時無刻不在製造罪惡。



