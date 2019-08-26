功夫茶：廢柴政府冇卵用　騎呢撐場輸趴街

正所謂，天生我材必有用。如果身手矯健，心如止水，可以做刺客荊軻；如果面目姣好、奶大無邊，可以做名妓蘇小小。若然面目猙獰，狂躁變態咯喎，功夫茶有份筍工推介，就係做廢柴政府嘅騎呢奇兵撐場客啦！



各位街坊，不妨擔定櫈仔聽功夫茶細說從頭。話說日前有團體不滿港台時事節目內容偏頗，於是發起「萬人包圍香港電台」行動，期間除咗高嗌「還聲於民」，又貼標語「傷港奠台」。混亂間，竟有人以粗口辱罵現場記者，更有核突中年婦伸出大條舌頭，舔本報女記者嘅相機鏡頭，咁都未夠，仲試圖咬鏡頭添，該煨！



呢下突如其來嘅冒瀆穢迹，當真嚇死寶寶！呢位大媽一係忽然失常，一係可能相機鏡頭暗藏異香，佢舌頭一舔，話唔定可交叉放電，快慰無比！



嗱，故事未完㗎。其後仲有條粉腸疑起飛腳踢傷女記者，另一名示威者則以標語撞相機，再撞向女記者右眼。喂，你班騎呢怪究竟嚟圍港台定係嚟混吉呀？群魔亂舞，槍頭亂指，成班喪屍咁，知唔知醜字點寫呀？俗語話「食屎食着豆」，你班騎呢怪連圍乜都未知，正一係「食豆食着屎」！



再講啊，港台係政府親生仔，使乜搵人又圍又叫啫，斷佢米路，唔過水畀佢，執咗佢咪冇眼屎乾淨盲囉。橫掂呢個電視台連一點收視都冇，以後每年慳番十億公帑，用嚟扶貧好過喇。



講開呢個廢柴政府，除咗哀其不幸，怒其不爭，功夫茶都真係唔知點解咁忟憎！嗱，一直走喺反中亂港最前線嘅漢奸黎，中央政法委不久前先至發文炮轟佢係「禍港四人幫」之首，力數十四宗罪！一個惡貫滿盈嘅大漢奸，人人得而誅之，點知，早前一班所謂快閃示威者去圍漢奸黎何文田大宅，既冇頭威又冇尾陣，求其Hea嗌兩句口號，唔使五分鐘就冇晒影！



喂，阿哥，𢱑痕都用啲力啊！對付「引火焚身」嘅大漢奸，起碼用大喇叭，冇一萬幾千人，最少都一千幾百人，齊齊呼喝：「×你老母」、「蒲你也摩」、「浦也摩」，震天價響，製造風聲鶴唳嘅效果啊！依家小貓三四隻，圍條毛咩！



大家睇到㗎，反對派搵人搞政府，搞得幾叻，淨係嗰班被嘲為曱甴嘅黑衣軍，隻隻活力四射，精力充沛，有組織有默契，個個星期反轉港九新界十八區。《孫子兵法》話齋，「一戰而定是真名將」，做任何事，一係唔做，一係做得徹底！今勻廢柴政府開到口話「大家都累了」，即係冇卵用、投降啫！落得只有騎呢怪撐場嘅地步，反對派睇見偷笑，曱甴睇見大笑，誰勝誰負，高下立見！



