世界視線：美軍撤出阿富汗　恐釀翻版九一一

美國與阿富汗塔利班日前展開新一輪談判，美軍全面撤出到了臨門一腳。際此敏感時刻，特朗普親密盟友、共和黨參議員格雷厄姆卻大潑冷水，指美軍撤退後伊斯蘭國（IS）等恐怖組織將死灰復燃，甚至在可見將來對美國發動另一場「九一一」襲擊。



格雷厄姆引述美軍駐阿富汗司令、四星上將米勒指，塔利班根本沒有能力制止恐怖組織在阿富汗坐大，特別是伊斯蘭國在阿富汗的分支。該組織除了在阿富汗搞事，更策劃在美國本土發動襲擊，形容「將（美國）國家安全『外判』給塔利班是瘋狂的行為」。被問到美軍撤出阿富汗後發生翻版「九一一」的危機有多迫切，格雷厄姆坦言，這有可能在幾年內發生。



格氏並非危言聳聽。阿富汗首都喀布爾一場婚禮日前遭到自殺式炸彈襲擊，造成超過六十人死亡，伊斯蘭國事後承認責任。儘管塔利班隨即進行強烈譴責，但坊間陰謀論四起，有民眾認為是塔利班內部反對與美國和談的派系所為；亦有分析指是其他恐怖組織向美國宣示它們的存在。



事實上，美國跟塔利班和談的其中一個條件，正是要求對方確保阿富汗不會淪為阿蓋德等恐怖組織的溫床，對於塔利班來說，趕走美國大兵的目標已是觸手可及，實在沒有理由在此時橫生枝節。唯一合理的解釋，只能是塔利班控制恐怖活動的能力嚴重不足。



值得注意的是，有美國駐阿富汗情報人員向媒體透露，喀布爾近日發生多宗恐怖襲擊，根據往績，這通常是歐、美發生更大規模襲擊的先兆。人們可以看到，伊斯蘭國在敍利亞被打得奄奄一息，卻在阿富汗找到生存空間。此前有報道指，伊斯蘭國近年在阿富汗投入大量資源，在東部更有龐大的軍火儲存；另一方面，該組織在阿富汗的分支已吸納愈來愈多的塔利班成員。



特朗普目前正力爭連任，徹底結束歷時十八年的阿富汗戰爭是其中一個重大的「政績」。問題是美軍拍拍屁股走人，特朗普可以對阿富汗這個爛攤子置之不顧，但如果恐怖組織以阿富汗為基地對美國策動恐襲，特氏勢必成為歷史罪人。



