特朗普施壓中國不成，便變臉視中國為敵。除了發動關稅戰、企業戰和金融戰之外，便是對付香港，美國在香港策動的顏色革命進入關鍵階段。



美國的手法是鼓動學生作反、精英叛變、國際輿論圍攻，內外夾攻，五項訴求只是發起顏色革命的藉口。暴動已演變為由港獨帶領，而「香港之路」的人鏈倣效波羅的海三國脫離俄羅斯獨立，已經明目張膽地把所謂光復、革命定位為推翻政府、分裂國家的政治運動。（當然參加的民眾和學生都不清楚甚麼是波羅的海三國的獨立歷史與情由，盲從號召，人云亦云，正是典型地反映出暴民的盲目和無知，也凸顯出其背後策動者的操縱。）



建制精英的叛變和支援，由教育、社工界擴展至法律界與會計界，也有醫護人員、政府公務員，在政府內部、公營機構中還有不知多少人在暗中通敵支持，就連本應愛國的港商，亦有不少人反其道而行。可謂無法無天。



香港幾十年來積累下來的反共反中、親英親美的勢力一下子地全部浮現。動用成千上萬計的人來支持暴動，愈來愈公開地以改變政府、謀求獨立為目的。



近月來，香港社會已變成暴民統治。他們可以為所欲為，隨意踐踏法制法治，損毀公共財產，傷害市民和警察，政府與警察都畏縮，不敢捍衞社會秩序和法制。香港正進入政治恐怖主義的無政府狀態。這正應了美國式顏色革命的規律，進入推翻政權的最後階段。



這個階段有兩個特色：



一是政府癱瘓，暴民統治城市；



二是政府內部分裂，投降派出來與暴民背後勢力推舉的代理人合謀奪權。



這兩個特色背後，都是外國勢力策劃、推動，提供所有物資、組織與輿論的支援，並領導整個運動的演變。在奪權的過程，美國會率先承認新政權，並動員盟國承認，以製造既成事實。



香港現時的情況，政府已癱瘓，警察受限制，既疲於奔命，亦無法有力鎮壓動亂。香港實質已由暴民統治，且開始愈來愈無法無天的暴力統治。香港的法制、法治已失去了效用。



我不知道特區政府內部是否已分裂，抑或是癱瘓了。但對暴民遍地開花的暴行視若無睹，亦不見政府有任何舉措應對，最多只是少數高官出來開沒有後效的記者會。癱瘓的政府有法不執行，更助長暴民對城市和社會秩序不停升級的破壞。林鄭政府似乎只在等待被暴民接管，或是中央出手了。