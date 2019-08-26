林鄭月娥繼續綏靖投降、推出所謂社會溝通平台後，反中亂港勢力和暴徒們並沒收手，他們仍然幾乎無日無之的尋機包圍警署，挑戰警察執法，刻意製造衝突，還發起「不合作運動」，盡情搗亂破壞，干擾社會秩序，阻礙交通，損害公眾利益，這些行為皆已觸犯刑律、觸犯香港「刑事條例」、「公安條例」等等。



然而，他們的搗亂破壞、胡作非為，在林鄭月娥「新和解」綏靖路線氛圍中，如魚得水，警察也放軟放慢「做嘢」，社會輿論又現「包容」，搗亂分子和暴徒們竊喜之，同仇敵愾的「反暴力」潮隨之走低。可以肯定，過一陣子反中亂港勢力和暴徒們若捲土重來，發起更大、更烈、更猛的暴亂，中央和香港社會的「反暴力、撐警察、止暴制亂」將難以「接氣」，重聚困難。這正是林鄭綏靖投降路線的惡果，正是反中亂港勢力的算盤和期待。



天要下雨，娘要改嫁，林鄭要推行投降路線，為反對派搭建「休養生息」、「做騷欺世」、大放厥詞的平台，誰也攔不住。然而，這場風波暴亂雖然發生在香港，卻絕不只是香港的事，而是中國的事，它危及「一國兩制」、危及中央對香港的管治權、危及國家主權和安全，有國際鬥爭的大背景，是一場赤裸裸的「顏色革命」。中央在任何時候、任何情況下都可以，而且應該出手粉碎「顏色革命」，根治亂源，斬斷黑手。



現在，林鄭月娥的做法根本不能消除這場風波暴亂和「顏色革命」，所謂「建立溝通平台」此法，至多能應付社會民生出現的分歧矛盾，甚麼時候、甚麼地方可聞可見能解決暴亂問題、革命問題、奪權問題？除非林鄭月娥想暗助反對派「革命」成功！假裝不知這是一場奪權革命，用「溝通平台」暗度陳倉。



看來，時下這場風波暴亂的最大黑手山姆大叔，已經定好了目前形勢的鬥爭策略——把香港問題綑綁在中美貿易戰的戰車上，謀求對美最大利益，最好能逼中國多讓步；次之，要能「有效」保護他們的香港代理人，令北京不敢輕舉妄動，而林鄭的溝通平台正好配合也。