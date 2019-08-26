危邦不入，亂邦不居。香港動亂沒完沒了，暴力不斷升級，儼然淪為生人勿近的恐怖城市。新加坡三間公立大學日前宣布停止與香港大學生交流，對正陷於政治狂躁的香港社會而言，既是莫大諷刺，更是嚴重警號。正如新加坡網民所說，近朱者赤，近墨者黑，新加坡學生在香港也許會受到不良影響，回去後變成騷亂分子和恐怖分子，這將是新加坡的噩夢。



沒錯，政治狂躁正如病毒一樣，是會傳染和蔓延的，新加坡政府沒有理由讓學生進入疫區，把政治病毒帶回新加坡。試想想，香港激進學生揚言發動「無限期罷課」，外地學生來港還有甚麼好交流？難道交流如何做暴徒？有人說香港學生「罷課不罷學」，分明是自欺欺人，這班學生沉溺政治，無心向學，除了胡攪蠻纏，還能學到甚麼？



說來實在可悲，過去在各項世界大學排行榜中，香港長期力壓新加坡，但近年情況逆轉，香港排名拾級而下，新加坡後來居上，歸根究柢就是政治因素作怪。人家是教書育人，誨人不倦，香港則是教唆違法，毀人不倦，兩者根本無法相提並論。不是說大學不能過問政治，學生不能參與政治，而是說過猶不及，一旦大學校園過度政治化，教師不務正業，學生無心向學，教學質量必然受到影響，國際排名必然每況愈下。尤其大學校園淪為鼓吹港獨、宣揚暴力的平台，更是自我墮落、自我毀滅。



當然，那班港獨學生是不會在乎這些的，他們揚言「攬炒」，就是要徹底搞死香港，豈會擔心教學質量和國際排名下跌。最不可思議的是，有的校長和教師不但沒有勸阻學生罷課，反而稱讚學生關心社會勇於表態，真可謂滿嘴歪理，妖言惑眾。學生頭腦發熱也就罷了，為人師表者竟也如此顛三倒四，香港不沉淪才怪。納稅人花費大量資源於教育，供養一班誤人子弟的教師，培養一班是非不分的學生，豈止冤枉，簡直悲哀！