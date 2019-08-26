大千世界，光怪陸離，末世香江，怪事更加多籮籮，見所未見，聞所未聞的事，一日內接踵發生。首先日前觀塘遊行，港鐵忽然在沒有緊急事故發生下，宣布半條觀塘線從彩虹站至調景嶺站的服務暫停，這是之前從未發生過的事情，令不少乘客到了車站撲個空，受影響的人數估計過百萬。究竟港鐵是憑甚麼理據暫停服務呢？



陰謀論滿天飛，有人估計是為阻止示威者參與遊行，更有人把港鐵此舉與官媒日前的評論扯上關係。官媒指摘港鐵提供列車，方便「八二一」元朗站衝突事件的暴徒疏散。瓜田李下，故此一有風吹草動，港鐵急不及待「做事交心」。無論背後原因是甚麼，無故封線大失民心，絕對不能再有同樣事情發生。



另外一件怪事亦令人摸不着頭腦，九龍灣某屋苑的管業處，在遊行當日突然更換閘口密碼，事先沒有按照一般程序通知住客，結果大批住戶有家歸不得，要經過多番交涉才換回原本的密碼。據管業處的解釋，是因為之前的密碼在網上流傳，為了保安理由才更換，但現在換回密碼，簡直前後矛盾。有住戶更稱穿着黑衫被拒入內。管業處竟然可以操控業主及住客出入的權利，真是荒天下之大謬。



同日所見荒謬的事又何止這兩件，警方明知道有風險依然批准觀塘遊行，結果又產生暴力衝突。最離譜的是，香港開埠以來首次有人公然在鬧市鋸斷燈柱，每條智慧燈柱價值超過六十萬，在暴徒手下瞬間變爛銅爛鐵。此舉據說是因為暴徒懷疑智慧燈柱有人面識別系統，故此先下手為強。如果下次有甚麼政府設施他們看不順眼，又會再破壞。欲加之罪，何患無辭呢？



「大家都累了」這句話出自特首林鄭月娥的社交平台，特別令人覺得啼笑皆非。所有人都對近月的示威潮心倦力疲，唯獨是管治班子不能說這句話。撥亂反正還有很大段路走，政府這個時候說累了？