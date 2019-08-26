面對持續不斷的反政府示威，特區政府以鐵腕「止暴制亂」及「構建對話平台」尋求和解的兩手策略，期待社會恢復秩序。但是防暴隊及警察速龍小隊對年輕示威者的速鎮速捕，只會令對抗、衝突升級。至於「構建對話平台」，特首林鄭月娥與親建制的「有心人」閉門會商，然後由部分與會者出面「吹風」，測試民意反應，這對於尋求和解，重建市民信心，試問有何意義？



林鄭前日在「臉書」發貼文表示，今早邀請了一班希望解開社會困局的有心人見面；會面並非坊間所指的「對話平台」，而是邀請他們分享對搭建對話平台的想法。她說，知道在目前的困局中，社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」，感到非常不滿，甚至憤怒。她不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法；但持續抗爭並非出路，今日持不同政見的人、不同崗位的市民，相互之間的不滿不斷升級，甚至可能讓仇恨滋長。「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」物有本末，事有終始，把今天香港送入危險深淵的原故僅僅歸諸於「持續的抗爭」令社會撕裂，這是本末倒置，因果顛倒。人們要追問的是「為甚麼」？究竟孰令致之，其咎在誰？



在林鄭臉書貼文下的「留言」，不是「五大訴求，缺一不可」，便是詛咒、辱罵林鄭。她的臉書小編如果要刪文，恐怕只有禁留言一途。不過，林鄭相信也不會看這些惡言惡語。「構建對話平台」，尋求和解，真是談何容易？



「五大訴求，缺一不可」是泛民及參與歷次反修例大遊行的民眾共識，連有份參與日前禮賓府會面的「有心人」，亦率多主張特首林鄭「撤回修例」及「成立獨立調查委員會」。運輸及房屋局前局長張炳良接受電視訪問時指出，現時社會撕裂、政府信任度極低，面對如此嚴峻形勢，林鄭應放下身段，正式撤回修例，並成立獨立調查委員會，令事態降溫，以助構建對話平台，靈活處理問題。換言之，林鄭如要「構建對話平台」，必先至少接受上述兩大訴求，否則一切免談。



香港「己亥事變」雖是「現在進行式」，不同戲碼仍在「搬演」中，但「結果」已寫在牆上。形格勢禁，北京不會出手；林鄭政府在驚濤駭浪之中免於滅頂，但已五勞七傷，管治日子恐怕正在倒數；勇武抗爭的年輕人挑戰擅專的政權，以死相搏，到頭來必然會付出沉重的代價；泛民主派的「和理非」抗衡戰術又再成為政治主流，下一步收割年輕人的勇武抗爭，操作選舉，贏得更多議席之後，將向特區政府施壓，要求重啟政改。