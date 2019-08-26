梁啟超說過，少年強則國強，少年智則國智。在香港，少年只有弱智、腦殘、卸責，香港有沒有前途，寫在牆上。



之所以這麼說，全因看到香港在這兩個多月來，各區都受到年輕暴徒大肆破壞，日前的觀塘遊行，他們甚至出動電鋸將多條智慧燈柱鋸斷。先別說這些燈柱一條已值近七十萬元，他們毀壞最少廿條，合共損失過千萬元公帑。就說智慧燈柱是智慧城市的一部分，可實時收集交通及天氣數據進行分析，藉此組建全城共享通訊網，並且有助政府部門即時作出部署和日後制訂政策。



新加坡、洛杉磯、芝加哥、英國和歐洲多個大城市都有安裝智慧燈柱，甚至發展到可識別車禍和槍聲，發生事故可即時報警。香港今年初才在東九龍完成安裝，起步已是姍姍來遲，如今還要被暴徒毀壞，且有不少人拍手叫好，香港之不可理喻，已到了無藥可救的地步。



根據暴徒邏輯，這些智慧燈柱有人面識別功能，可將個人私隱傳送到港府和內地。儘管港府不斷澄清和否認，但他們就是不信。這既反映官民失去信任，但同樣反映暴徒內心虛怯。他們蒙了面、戴上頭盔仍覺不安全，別人舉機影相固然要圍毆，就連智慧燈柱都不放過，說到底，他們心知肚明自己的行為違法，不論用甚麼公義、良知、民主作包裝，都改變不了違法的本質，被人認出必定坐監。又要威又要戴頭盔，又要上街搞事又怕被拘捕，這就是我們的新一代了。



舉凡一個地方，發了瘋似的染上政治狂熱，不問是非只問立場，為了無關宏旨的事鬥個你死我活，這樣的地方是沒有前途的。當香港的競爭對手專心一意謀發展，深圳成為中國硅谷，新加坡成為智慧城市典範，只有香港，連一條智慧燈柱都容不下。曾經的亞洲四小龍、東方之珠，竟走上內鬥內耗、自甘墮落之途，結果當然是剎那光輝歸於黯淡，然後滅亡。