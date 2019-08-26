世事不外乎人情，能對情理琢磨透徹，不少事情的發展便了然於心。譬如你連續幾次向某人借東西不還，自然就預計到他很快就不會再借予你，應驗率極高，不必仰仗於求籤問卜。



本月十六日，本欄發表過一篇文章，題為：「可能在經濟上懲罰香港」，指近日此地變亂頻仍，矛頭甚至指向中央政府，阿爺聽其言、觀其行，默記在心，定然深深不忿，自揣對這兒孫多番遷就，此子不思圖報，反倒處處製造麻煩，你若無心我便休，所以下一步必定會教訓這不肖兒郎，在經濟上好好懲罰他。



上文發表沒幾天，中央便突然下達文件，要將深圳建設成金融業的示範區。香港向來以金融掛帥，如今阿爺暗示要以深圳取而代之，明顯是要我們這做兒孫的，嘗嘗自己討來的苦果。這結果其實是可以預見的，一切俱在人情之中，一切不出常理之外。



筆者講過不止一次，最讓北京惱怒者，還不是反對修訂《逃犯條例》中站在最前線的所謂勇武者，而是示威分子一次又一次出現暴力行為，竟然還有這麼多的「和理非」市民參與遊行，儼然是為勇武者鼓與呼。



八月十八日的遊行，主辦者說有一百七十萬人參與，不少反對派的輿論領袖還嫌這個數字不夠誇張，說實際人數肯定不止於此。他們滿以為人數愈多愈好，但其實人愈多，阿爺對香港人愈失望，《逃犯條例》修訂工作實際上已告終，北京不是沒讓步，事情本該了結，但這麼多港人還不依不饒，不知進退，明顯是逾越了正常情理。



孩子已活到一把年紀，卻連最基本的人情世故也不懂，阿爺不用大棒子打下去，他是不知痛的。所以，北京在經濟上的懲罰手段將陸續有來，目前全國多處地方大肆渲染香港暴亂的訊息，我估計真正目的，就是要減少內地訪港的遊客。