林鄭日前在面書以「大家都累了」為題撰文，說過去兩個多月港人累了，希望能「對話找出路」，並謂若民間有對話平台，官員樂意出席。算罷啦！林鄭及其管治班子，在今次的反修例衝擊浪潮，已經徹底反映其管治無能，底氣有限。



「大家都累了」顯然只是林鄭主觀的陳述，依老朽看，根本就係「辭氣浮露，筆無藏鋒」，政府已經無力令社會回歸平靜。大家都睇到，近兩個月來，香港十八區無一淨土，硝煙處處，每個周末和周日，整個港九新界都在燃燒，如水的曱甴，精力旺盛，流竄力洶湧澎湃，那有絲毫累的迹象？說「大家都累了」根本「詞不達意」，林鄭讀書成日考第一又如何？書呆子一名而已！



呢，經過一周無催淚煙後，上周末觀塘遊行，一如過往又演變成煙霧瀰漫嘅大規模警民衝突，示威者年輕勇武，個個神打上身，又恍如打了雞血，根本一點都不累，他們行動敏捷，十分有默契的堵塞主要幹道，十分守望相助的鋸斷智慧燈柱，並十分威猛的向警方防線多次投擲汽油彈及磚頭；警方則以催淚彈、橡膠彈、海綿彈同埋胡椒球彈還擊，一度追捕示威者至鄰近的九龍灣德福廣場。



觀塘騷亂平息一陣，示威者再度以無限動感和精力，施展野貓式堵路，約晚上八點佔據黃大仙中心外龍翔道一帶，及至警方施放催淚彈驅散後，又矯捷轉乘港鐵到深水埗堵塞欽州街一帶，黑衣曱甴又與防暴警察激戰連場，你追我趕，成個九龍區整日在煙霧中燃燒，老朽真係感受唔到「大家都累了」，反而感受到大家在一片催淚煙霧中，遲早羽化而登仙，你都咪話唔過癮！



曾國藩說：「銳氣暗損，最為兵家所忌。用兵無他謬巧，常存有餘不盡之氣而已。」旨哉斯言！「大家都累了」，咁快扯白旗，這是用兵大忌，用兵就是要保持銳氣，曱甴做到了！林鄭已累，對話都冇力，死得喇！