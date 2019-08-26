筆者所屬政黨舉辦「粵港澳大灣區創新科技發展」圓桌會議，與會的創科界人士認為，當前大灣區的發展正為香港創業者提供難得機遇，香港更應發揮自身優勢，和大灣區城市優勢互補、互利共贏，共同推動創科發展。



筆者指出，香港在創科方面具有人才和科研的優勢，但市場有限，空間小等問題一直以來長期困擾着本港創科發展，而融入粵港澳大灣區則恰恰可以解決本港創科發展短板，從而為香港提供更大發展空間和市場體量。其中，互聯互通則是香港融入大灣區創科發展的關鍵，與灣區內其他城市加強協作，優勢互補。



香港在創科方面已落後於內地及鄰近多個城市，究其根本，還是在於政府較為保守的意識，不敢積極主動去應用創科成果，也導致所推動的創科政策執行力不足，難以貫徹落實。對此，與會人士紛紛舉例指出政府在創科發展方面存在的問題。例如港府於一七年預留一百億元支援香港創科發展，至今仍無一間公司取得相關撥款。再如，水中銀技術（以魚胚胎進行毒理測試）已在內地及國際市場打出知名度，國家對其重視，但港府部門卻拒絕使用。



筆者亦指出，特區政府目前的採購指標是「平靚正」，只考慮安全，卻沒有考慮如何協助推動本地科研企業，亦無考慮要如何創建本地標準。



上述問題，其實反映了港府「怕孭鑊」的心態。筆者建議港府改變現有採購評分制度，讓更多本土創科企業參與；政府的資助方式亦可改為預繳，讓中小企有資金推動項目；加強大專院校科研人才的培養，把高端人才留在香港發展。



香港經濟正面臨修例風波及中美貿易戰的內憂外患。對此，當局應抓住大灣區發展機遇，將創科業變成香港除金融、貿易物流外的另一經濟支柱，從而紓緩當前的經濟困局。