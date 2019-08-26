美國即將對中國大陸加徵新關稅之際，美國國務院批准向台灣出售六十六架F16V戰機及相關設備，總值八十億美元，此舉勢必加劇台海局勢緊張。大陸外交部發言人耿爽指，陸方將採取必要措施來維護自身利益。



今次是特朗普上台以來第四次對台軍售，規模也最大，也是台灣二十多年來，再次獲准購買先進戰機，特朗普還不忘嘲諷北京，聲稱「戰機很棒」。的確，該款戰機比目前台灣軍方所有戰機都先進，據台媒指，不僅可對抗大陸殲20隱形戰機，更可攻擊大陸。



雖然大陸官方矢言報復制裁，但由於生產戰機企業與大陸甚少有關聯，因此仍會像上一次出售坦克般，雷聲大雨點小。有大陸媒體認為可制裁美農產品，但此牌已用多次，再用未必有效。



其實此次購買戰機不過是台灣蔡英文政府交給美國的又一筆保護費。大陸方面口誅筆伐，炮打白宮，實際是無的放矢，台灣交的保護費，其實就是大陸買單！



北京近年為爭取台灣民心，頻頻向台灣送大禮，不僅各地官員輪番赴台採購，出手動輒就是上百億元大訂單，而且每年單方面讓利逾千億元人民幣，開放赴台旅遊，亦每年為台創造數百億收入，去年大陸更推出三十一項惠台民生措施。而兩岸貿易方面，台灣每年順差有近八百億美元。



然而，上述大陸惠台大禮沒有落到台灣民眾口袋中，卻成為蔡英文交給美國的保護費，雖然八十億美元購買F16V戰機，外界普遍認為是天價，但台灣方面根本就不在乎，因為所花費資金還不到台灣從大陸賺取的十分之一。



北京、台北、華盛頓三地之間形成一條特殊的利益輸送鏈條，在這三角關係中，美國是最大的受益者，美國不僅通過軍售加強了在台海和島內的地位，干涉台海事務，而且收穫大量真金白銀。而台灣從大陸提款，購買可攻擊大陸的武器，還要頻頻介入香港反修例示威，北京最終變成了「冤大頭」。



長期以來，大陸抗議美國售台武器，譴責台灣向美購武，左右開弓，卻沒有反躬自省，為何台灣經濟每況愈下，仍有這麼多錢給美國交保護費呢？究竟是誰給美台利益鏈輸送銀彈？大陸如果要阻止美國對台軍售，不如先停止對台送禮，但北京有這個魄力嗎？



從美國宣布出售戰機後，台灣藍綠陣營異口同聲高調表示感謝，並爭先恐後表達親美立場，再從台灣社會不分藍綠，幾乎一面倒支持反修例示威，譴責大陸，甚至大陸記者在機場被綁架虐待，都沒能獲得一家台媒同情。殘酷的現實表明，雖兩岸交流頻密，但是台灣社會仍蔑視大陸。正如大陸官媒所言，「我當你是同胞，你視我為錢包！」



顯然，大陸希望解決台灣問題，光靠讓利送禮難奏效，因為台灣及其背後的美國欲壑難填，北京有多大財力滿足呢？所謂「會鬧的孩子有奶吃」，他們只會通過添煩添亂勒索要挾，甚至甘願當圍堵大陸的棋子，兩岸又如何能同心同德、同舟共濟？大陸當局對台思維，或有必要反思。