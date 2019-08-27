神州觀察：億元貪官屢上榜　陽光法案路漫漫

內蒙古自治區農村信用社聯合社理事長楊阿麟涉嫌受賄、巨額財產來源不明一案，日前在巴彥淖爾市中級法院開庭審理，楊被指控受賄共計一億餘元。同一天，涉嫌受賄的陝西榆林市委原書記胡志強則在西安市中級法院受審，他被指控的受賄金額也超過一億元。



兩名廳級億元貪官同時受審，再次引發外界對內地官場貪腐嚴重程度的關注。而近日內蒙古自治區人大前副主任邢云受審，他被指控受賄約四億五千萬元，創下官方通報的副部級及以上官員受賄金額最高紀錄。



公開報道顯示，中共十八大以來，已有二百七十多名黨政軍高官落台，除「軍老虎」未被通報具體貪污、受賄金額外，官方已通報有三十一名副部級以上官員，貪腐金額超過億元。當中較為典型的有天津市前政協副主席、公安局局長武長順，貪腐四億餘元；安徽省前副省長陳樹隆，貪腐約四億元；雲南前省委書記白恩培，受賄約二億五千萬元；河北省人大前副主任楊崇勇、廣東省政協前主席朱明國，貪腐則都超過二億元。



除了省部級，還有國級億元巨貪，包括前政治局常委周永康涉貪一億三千萬元、前政治局委員孫政才貪腐一億七千萬元、全國政協前副主席蘇榮貪腐近二億元；而副部級以下官員貪腐逾億元的至少有廿二人。事實上，近些年來，官位不及品的科級、股級官員頻現大盜之舉，例如河北省秦皇島市一位科級總經理，家中搜出現金一億二千萬元、三十七公斤黃金，並擁有六十八套房產。



當今神州官場，「蒼蠅」與「老虎」齊飛，上至正國級的周永康，下至科級小吏，富可敵國者不知凡幾。一邊是貪官擁有過億元財產，另一邊是民眾基本的養老、看病、上學、住房需求都未能有保障，官民兩重天，百姓又哪有中國夢？



貪官屢上億元榜，反映出監督制度的缺失，尤其是近期揭露的億元巨貪，官方通報無一不是痛斥十八大後不收斂，可見中央反腐力度再大，仍難以震懾貪官，而官員前腐後繼的主要原因，則是沒有陽光法案監督。



公布官員個人財產已被認為是反腐最有效的唯一舉措，這些年社會各界一直呼籲不止，卻始終沒有進展。當局強調讓權力在陽光下運作，但在推動公示官員財產這一陽光法案問題上，卻一拖再拖。實際上，這一法案從上世紀八十年代已經提出討論，但三十多年來，中國太空船都已升上太空了，陽光法案至今卻還在路上，且遙遙無期。



也許當局擔憂官員財產一旦公布，數目驚人，社會影響極大，然而這一問題卻避無可避，拖得愈久，民怨就愈大，最終只會積重難返。