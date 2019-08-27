功夫茶：漢奸黎邪說上腦　歪理賣港狂叫囂

上帝要其滅亡，必先使其瘋狂。證諸漢奸黎呢條粉腸，無疑十分正確。之不過，睇見呢個正契弟，惡貫滿盈卻一再被冇靈魂政府放生，律政司怯洋崇外，甚且一再充當其保護傘，條契弟仲唔得寸進尺，不斷出來攪局，搞到香港硝煙圍城，十八區無一淨土，亂過敍利亞內戰，功夫茶只能加一句：上帝要其滅亡，必先使其基因突變！



呢！漢奸黎目無一國，爛果報日日叫囂「中國崩潰論」，不久前更恍如打了雞血，失心瘋到叫囂直送中聯辦主任王志民入赤柱監獄！呢條「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」嘅正契弟，近排高調訪美，獲美國副總統彭斯等接見，更加鬆毛鬆翼，條尾巴搖到就甩咁滯，得意忘形，自爆曾向美國高官建議制裁參與打壓反修例嘅中港領袖同埋高官！



嗱！各位街坊，條粉腸歪理賣港、妄言惡語攻擊中央政府，邪說上腦，愈來愈躁狂。功夫茶有合理懷疑，呢條「當今吳三桂」更加係基因突變！生物學家提醒大家，某些生物就係因為某個基因出咗問題，才會有異常行為，好似果蠅，因其基因解碼和操控較簡單，科學家以人為方法令佢產生基因突變，結果有啲果蠅變得饒舌，成日鬼殺咁嘈，有啲就變得癡情，即使求愛被拒仍永不言棄！



功夫茶由是相信，好似漢奸黎呢啲咁行己無恥、永遠站在反中亂港最前線，難保已被「反中亂港突變基因」操控而不能自拔！否則何以回歸二十多年來，條趴街禍港愈來愈激？對一國愈來愈仇視？



嗱！大家都睇到，官媒對「禍港四人幫」頭號丑角漢奸黎，點名炮轟佢嘅用詞愈來愈嚴厲！最近就直斥條粉腸，在中國土地上公然叫囂顛覆國家，竟拿國泰航空解僱被控暴動罪嘅機師說事，用「白色恐怖」污衊和攻擊中央政府！



官媒又斥漢奸黎脫離事實、毫無邏輯「唱衰中國」，呢啲就係人都知！爛果報為多銷紙，捏造新聞、砌名人生豬肉早已臭名昭著！最好笑嘅係官媒指條契弟透過文章「教育起自己的外國主子」，擔心被「丟車保帥」！綁架不了香港最廣大市民，又想綁架自己嘅美英「主子」。條契弟做漢奸走狗甘之如飴，唔似會咁心虛㗎！應該係基因突變到黐膠咗線！搞到好似食咗弗得，語無倫次！



計功夫茶話，香港政府一味庇奸護淫，中央明知條契弟已「黔驢技窮」，當年壹淫媒業績見紅處於彌留狀態，中央不惜開水喉打救、奶水狂灌，條契弟卻反轉豬肚，中央擺到明係養狼狗咬春袋喇！今往者不可諫，來者猶可追，講多無謂，食多會滯，對一個反中亂港基因突變嘅契弟，佢想顛覆國家引火自焚，何不紙船明燭照天燒，送瘟神一程！咁就大快人心，香港一天都光晒喇！