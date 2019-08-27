世界視線：馬克龍笑裏藏刀　扎里夫突襲峰會

法國舉行G7峰會，焦點落在美國總統特朗普身上，因為他發動的貿易戰叫各國大為頭痛。有傳原有的議程上並沒有經濟議題，是美方建議後新加的，反映特氏極渴望將這場外交軍事會議改為他的商務戰場。然而，法國總統馬克龍似乎有備而來，故意不讓美方得逞。他在兩個多小時的午餐會上，傾全力討論巴西亞馬遜森林大火，冷落了亟待言商的特朗普，紅酒稅也好，數碼稅也好，都沒法成為議題。美方官員為此抱怨馬克龍是故意給總統難看，因為環保和氣候議題一直是他的弱項。



這邊求戰，那邊求和，大國博弈間微妙地化解對方的攻勢。特氏急於在G7峰會上帶一些成果回國，但暫時只有日本首相安倍晉三願意跟着他的拍子跳舞，談妥了互撤關稅，承諾購買大額的美國農產品，以及推動下月簽訂日美雙邊貿易協議。面對其他國家，特氏則顯得有點老鼠拉龜，或許他也意識到自己已成合縱對付的對象。



波斯灣危機是峰會的主菜，談判的基本盤是各國一同呼籲美方收手，以和談化解這次危機，而特氏也預計不會輕易就範，並將僵局的責任全賴在伊朗身上。不過峰迴路轉，意想不到伊朗外長扎里夫會突襲峰會，令美方大為驚訝──縱然法方有事先知會。驚訝在於馬克龍連番出招，令美方陷入被動，無力招架。扎里夫由一個邊緣人搖身一變成為風頭躉，還意氣風發地表示無打算與特朗普見面，變相是歐伊聯手排擠美國。



扎里夫與馬克龍會談了三個小時，也與英德官員發表了聯合匯報，反映伊朗在突破制裁方面已獲得歐洲撐腰，預計可爭取透過特意設的結算系統出口石油。如此說來，伊朗便不需急於與美方談判，等看特氏下一步行動。在晚宴上，各國領袖都落足嘴頭游說特氏見扎里夫一面，但他始終不為所動，事後回應說：「我很高興馬克龍接觸德黑蘭以化解緊張局勢，但美國將繼續採取自己的主動行動。」這番話綿裏藏針，表明美方不會賣這個人情給法國，而且將重奪美伊角力的主導權。