正論：示威拖垮救亡無策　洋紫荊花不堪再摘

種瓜得瓜，縱亂得亂。示威亂港已接近三個月，特區管治班子依然一籌莫展，隨着八三一大遊行及九月二日開課日子逼近，反對派的行動愈趨激烈，若未能速戰速決，後患無窮。連一向跟隨指令辦事的前線警員也按捺不住，公開質疑高層相關的行動指示。



警察員佐級協會發聲明指出示威者的武力升級達至「致命的程度」，而警方則只能使用「明顯較低」的武力應對。協會促請警隊管理層重新檢視現時以驅散為主的行動策略及武力使用方案。前線警員成為示威者與政府的磨心，承受極大壓力。紀律部隊要遵從上級指示，然而警方的戰術一直被人詬病，清場拖拉不夠果斷，與示威者玩兵捉賊遊戲，待對方擺好陣勢，情況不能收拾才出動催淚彈等較大武力，爆發激烈衝突部分原因是自招。若能及早包圍出擊，打個措手不及，以警隊強大裝備，又何懼雜牌黑衣軍？



警隊有槍有彈有水炮車，經費浩大卻止暴無方，政府有特首、司局長各級官僚，回歸後養兵廿二載，竟然制亂無策。納稅人寄望高薪養廉，原來是高薪低能，窩囊廢物一堆，最基本要求停止暴亂也做不到，香江重現太平日子不知要等何時了。



政府無能，民怨沸騰，示威遍地開花，遊行人士數以十萬計，一竹篙不能打盡一船人，並非所有上街都是暴徒，亦有和平遊行市民行使集會自由，表達對現況不滿及各自訴求，被反對派趁機騎劫，作為「顏色革命」籌碼。政府心知肚明，卻採取鴕鳥政策，埋首沙堆。心態決定命運，庸官無招「等運到」無異等死，部分更索性棄權等待中央出招，食君之祿，不能擔君之憂，反而添煩添亂，讓天朝貿戰內外受敵，論罪難饒。最奇怪是中央遲遲未降罪，有些高官卻似怕得罪反對派背後的外部勢力。如律政司司長鄭若驊屢次放生黎智英，應告不告，令人憤慨。恐怕不少政府中人早已無心戀戰，鋪定後路，情勢不對便拍拍屁股走人。



這些高官享用納稅人血汗金錢，送自己子女往外國讀書，卻懶理特區下一代死活。即將來臨的新學年充滿危機，家長深怕交通到時受到示威阻塞，主要幹道及港鐵癱瘓如何上學？還有，反對派把政治帶入校園，預告的全港罷課行動，黃衞兵師生聯手，製造校內白色恐怖，首當其衝是執法者家屬。人身安全未能獲得保障，家長隨時不敢送子女上課，變相「被罷課」，然而留在家中亦非萬全之策，網上欺凌「起底」難以防備，開學日子是青少年自殺高危時期，可憐天下父母心，難道要不上班廿四小時保護自己骨肉嗎？既然課也上不了，不如乾脆宣布分區戒嚴吧！



黃台之瓜，何堪再摘。香港已經亂得不能再亂，觸及臨界點。暴徒是禍首，政府平亂不力是幫兇，愧對無辜市民。恨鐵不成鋼，大眾怨氣愈積愈深，暴亂再拖下去，連中立分子也會爆怒上街。洋紫荊早已凋零不堪，若再經風吹雨打，恐怕像被拋棄的區旗散落維港，象徵特區的不幸。