如果暴民統治香港城市的情況繼續下去，香港會怎樣呢？



最直接的是旅客不來香港。內地旅客不來，是因為怕了香港暴民對內地的政治歧視和暴力威脅；海外旅客不來，是因為香港治安不好，暴亂遍野，原來高效率的交通運輸被隨意癱瘓破壞，街上再見不到助人警察，他們都被暴民圍堵攻擊。



暴民雖然不少是大學生、中學生，卻行為暴戾，語言粗鄙，到處破壞，海內外的旅客會冒險來香港，來香港是為了看暴亂嗎？來了甚至會因機場被阻塞而回去不了。這樣的形象、情況，經國際輿論的大肆宣傳，香港已變成國際旅遊的高危區。



旅客不來，旅遊業、零售業便崩潰，貨運物流亦大受打擊。香港變得不安全，前景不清，會展便垮了，商業旅遊也不來。或許國際服務業還有些生意，可以通過電訊聯繫，但少了當面的談判協商，投資交易便難進行。以旅遊為核心的服務業是香港中下層就業的基礎，崩潰起來便連鎖地打擊中下層社會的生活。



香港號稱國際金融中心，但連月來的政治動盪背後，是香港社會裏反共反中勢力的造反，香港的資金絕大部分來自內地，也包括內地資金在境外循環的部分。政治不穩因着對內地的抗爭，香港以A股為主的股市、相關的衍生工具和同樣以內地為主的財富管理中心，又怎樣不會受到影響呢？或許衝擊是短期，但是部分資金和服務轉移海外，未必會回來。



中美的矛盾反映在美國對付香港，香港的金融業怎樣可以承受這樣巨大的壓力呢？中央政府還可以保住香港的港元、匯率、人民幣離岸中心和金融大致的穩定，卻不容易維持原來的繁榮。中央政府也要早作防備，把內地部分的國際金融服務從香港轉移至深圳、上海。錢與服務轉移也必同時帶走就業（包括相關服務）在市場上產生的各種服務需求。



香港的地價靠的是中上層的收入和社會積累的財富，以及內地來的資金。今次的攻擊、歧視內地居民和政府，內地資金不會來，香港就業不佳、市道衰疲，即使積累的財富也要按兵不動，地產市場遲早會大跌，負資產的問題會重現。經濟是連鎖的，一個部門出問題，會反覆震盪，製造出更大的困難與危機。特別是香港現時的危機不是經濟，不可能依靠經濟措施把經濟刺激起來。香港現時的政治問題已進入要推翻政府的階段，只會帶來更大的動亂，即使鎮壓也會使經濟產生出眾多短、中期的後遺症。香港一段時期的衰落已是必然的了。