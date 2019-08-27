這場反修例風波和暴亂，台灣當局一直扮演不光彩角色，煽風點火、推波助瀾，香港愈亂、愈暴力升級，經濟愈滑坡，百姓生活愈艱難，他們愈高興。從反中亂港集團瘋狂反修例，到掀起風波暴亂，到打、砸、搶、燒，到蹂躪百姓，到向恐怖主義升級，台灣當局愈撐愈起勁。為了讓暴徒們免除「後顧之憂」，他們一開始就向暴徒提供「人道援助」，敞開大門，組織營救。



據報道，目前已有數十名暴徒逃往台灣。這些暴徒有在被捕之前跑掉的，有在被捕「保釋」後跑掉的。台灣當局的「人道援助」對香港暴徒大有激勵作用，對香港暴亂添油加柴，讓他們逃避刑責。不過，他們逃得了一時，未必逃得了一世；有朝一日，不得不返港或被抓捕回港，必會罪加一等。



這些暴徒，台灣當局現在「收得」很爽，以為「執到寶」，時間久了就很難說，成為禍害也說不定。還記得約三十年前嗎？六名大陸劫機犯「投奔自由」，台灣當局以為「執到寶」，又是「反共義士」的大肆宣傳，又是大賞黃金以示獎勵，熱鬧了好一陣子。然而，沒過幾年，「反共義士」吃喝玩樂，千金散去，又從事打家劫舍、殺人越貨之營生，後來查明這些「反共義士」在大陸早有案底，狗改不了吃屎。往事並非如煙，建議台灣當局時下高興之餘，最好多燒幾炷香，保佑今日收下的香港暴徒日後別在台灣搞事，繼續犯罪，否則屆時就不好向台灣民眾交代啦。



不過，以台灣當局——民進黨、蔡英文政府之愚蠢，他們是想不到這麼遠的，他們只圖把香港搞亂，就對台灣有利；他們以為香港亂了，「一國兩制」毀了，大陸的國力被削弱了，被國際社會「制裁」了，美國佬打壓中國佔了上風了，中國內部的事情一團糟了，就無暇也無力打擊和剿滅「台獨」了，台灣至少可以永遠保持「獨台」現狀、永遠阻撓中國統一。



然而他們不知道，無論香港遇到甚麼事情、變成甚麼樣子，都不會改變北京反對「台獨」、統一台灣的決心和部署，他們手中沒有「香港牌」。