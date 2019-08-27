柏楊先生曾總結出這樣的道理：凡是整中國人最厲害的人，不是外國人，而是中國人；凡是出賣中國人的，不是外國人，而是中國人；凡是陷害中國人的，不是外國人，而是中國人。這正是中國人最大的悲哀，外鬥外行，內鬥內行，尤其是不少中國人甘願充當洋走狗，反過來狂咬中國人，最令人深惡痛絕。



香港動亂就是典型例子，既暴露了中國人窩裏鬥的劣根性，也暴露了中國人崇洋媚外的奴性。這場動亂無疑是美國等外部勢力在背後煽動策劃，但如果不是洋奴漢奸充當帶路黨，激進青年充當打手，無知群眾充當幫兇，美國不可能如此得心應手，香港也不可能亂到如此地步。



漢奸黎公開宣稱「為美國而戰」固然厚顏無恥，毒蘋果將貿易戰稱為美國對中國「十一贈慶」更是丟人現眼。這班洋走狗為了博取洋主人歡心，討取幾塊洋狗餅，不僅出賣自己靈魂，而且出賣自己祖先。世界上沒有一個民族好像中國人，既喜歡自相殘殺，更喜歡勾結外人來對付自己國家。人們始終想不通，洋奴漢奸為何如此痛恨中國？中國崩潰對他們有何好處？對香港又有何好處？當然，他們也許不願意承認自己是中國人，但實際上，中國人更不願意承認有這種敗類。



內地官媒怒斥漢奸黎是反中亂港的民族敗類，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上。沒錯，中國歷史上做漢奸的從來沒有好下場，即使生前風光無限，死後也必定遺臭萬年，漢奸黎之流當然也不可能例外。毒蘋果有位記者問林鄭月娥「甚麼時候會死」，其實他應該先問自己的老闆才對。說到底，一切都是港府姑息養奸埋下的禍根。中央希望止暴制亂，大多數港人也希望社會回復寧靜，但希望歸希望，林鄭政府陽奉陰違，不但沒有採取有效措施止暴制亂，反而構築所謂社會溝通平台，進一步助長漢奸氣燄。香港休矣！