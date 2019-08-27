剛過去周日的荃葵青遊行，最終繼續形成暴力衝突，示威者在多處衝擊警方防線，荃灣六警在情勢危急下拔槍，其中一人向天開槍，報稱是因生命受到威脅，亦有消息指有人跌了佩槍，同袍慌忙拔槍，聲東擊西解圍。事件真相有待調查，警方使用的武力與示威者的暴力升級卻是不爭的事實。同日，千呼萬喚的水炮車首次使用，連障礙物也射不動，令人質疑其威力。當然警方可以說沒有開盡最大功率，據資料顯示直接射中人體可致脊骨分離，永久失去視力。到底水炮車的威力有多強，相信隨着示威愈演愈烈，很快便可以見真章了。



止暴制亂未見有大進展，當前一條一條死線逼近，首先是九月二日將開課，當日有組織計劃在校園搞罷課，以目前的沉重氣氛來看，幾可肯定學校裏亦會出現抗爭。校園欺凌問題一向存在，現在還加上政治因素，有網民揚言要令警察的子女受到「招呼」，若校方未有做好準備，後果不堪設想。以往開學日子曾經發生學童輕生，青春期的情緒容易過敏，難以抵受眾矢之的壓力。拯救孩子，刻不容緩。



就算捱過了九月開學的混亂，有消息指十月一日會是另一條死線，中央不會容許慶典被示威破壞，將會施壓政府在限期前平息這場動亂。其實根本每一天都是死線，中央當然希望香港盡快回復正常秩序，拖得愈久，重回正軌的可能性愈低。無奈這個政府不作為，過了近三個月時間，警方的武力一再升級，壓力愈大，反抗愈大，政府更妄想用所謂溝通平台去解決事情，被諷為緩兵之計，想拖到整個示威運動解體，其一廂情願的程度，令人無語。



還有一條死線常被忽略，就是香港人的底線。貿易戰加上示威潮，香港經濟重挫，掀起倒閉潮。外圍因素令情況雪上加霜，昨日股市又大跌。當沉默的一群亦忍不住上街，到時真的是這政府的死線了。