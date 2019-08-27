蔡英文拚連任，不能靠政績，因為實在太爛；也不能靠國民黨分裂，因為還有「第三勢力」虎視眈眈，倘若柯文哲出選，或者「郭柯王」聯盟，國民黨不一定垮，但選民可能向民進黨說再見。蔡英文只能打「美國牌」和「香港牌」，其實就是「反中牌」。



蔡英文上月曾在臉書宣示，將於立法院下個會期努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。在香港「反送中」運動如火如荼期間，民進黨政府並未大力推動修法，但立法院新會期即將開議，加上選戰正酣，「中共代理人」修法如在立法院提出，必然引發激烈爭議，這有助民進黨在選戰的「反中牌」延燒，鞏固基本盤和收割年輕族群的選票。國民黨亦曾表示高度懷疑這樣的修法，根本就是為了蔡英文二○二○年選戰準備進行操作，並強烈反對蔡採用這種充滿模糊、無法明確定義的法律條文企圖陷人以罪。



「中共代理人」修法是指在《兩岸人民關係條例》新增33條之4，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中共黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人，危害國家安全或社會安定。另增33條之5，禁止與中共黨或其代理人從事危害國安之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；及出席或參加其所舉辦或與其共同舉辦之會議，發表危害國安之決議、共同聲明或相應聲明，違者可處三年以下有期徒刑、五百萬元以下罰金。由於包括台灣人民、法人、團體都在「中共代理人」規範定義內，再加上蔡英文曾一再強調，「海基會」才是中央兩岸事務唯一交流管道，屆時台灣民眾前往大陸與對方共同發表「倡議」、「願景」等可能都適用。「中共代理人」修法將列為立法院下個會期優先法案，陸委會副主委兼發言人邱垂正日前表示，修法是針對台灣面對中共近年來對台灣的滲透分化，並透過台灣的民間團體在台營造統戰氛圍，已危害國家安全及社會安定，目前各界對制度設計仍有爭議；此外，有關法案如何與現行法令銜接，都需要進一步研議。



民進黨以「反中」作為選戰主軸，「中共代理人」修法如果能夠在立法院即將開議的會期通過當然最好，因為有席次的優勢。國民黨如能強力杯葛修法，癱瘓議會，有機會拖到明年初大選前後。明年初的大選包括立法院改選，蔡英文即使可以贏得選舉連任總統，民進黨亦未必能夠取得立法院過半數席次，也就修法不成。修法的成敗對選情影響不大，但是因此而不斷延燒「反中」的議題，卻有助民進黨的勝選。