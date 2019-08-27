林鄭為配合反對派近日提出的「和理非」路線，不惜構建溝通平台，日前邀請「有心人」共商對構建溝通平台的看法。面對來勢洶洶的顏色革命，林鄭仍活在夢中，以為討好反對派就能苟延殘喘，如果不是蠢過隻豬，就是其心可誅。有人質疑林鄭配合外部勢力肢解兩制、劍指一國，顯然不是沒道理。



只要往網絡上暴徒的「溝通平台」看一看，就知他們由始至終都視反修例風暴為一場革命、一場戰爭，講明同警察不是你死就是我亡，非要林鄭下台、實現雙普選不可。林鄭對此置之不理，任由警方頂硬上，自己則同反對派「大和解」，簡直就是不負責任。更不堪的是，警方在更換管理層後雖曾奮起激戰一段短時間，但很快就無以為繼，日前的觀塘遊行和荃葵青遊行，又演變成暴力衝擊，大量公共設施以至商舖遭暴徒破壞，警方甚至一度鳴槍示警，依然無法控制場面。



顏色革命既以奪權為目的，反對派根本不可能輕易收手，林鄭搞甚麼溝通平台，無異於自取其辱，只會令事態更惡化。中央三令五申要止暴制亂，為何林鄭和警方依然無所作為？難道這兩個多月的教訓還不慘痛嗎？還不足以讓他們看清局勢嗎？究竟他們要配合反對派將香港推向甚麼絕境才滿足？



說到底，香港是屬於七百萬人的，也是由幾代人努力建立的，絕不是一小撮反對派和暴徒可以為所欲為的，更不是無能港府可以任意出賣的。要是林鄭等人無能為力，只知投降，那就請你們盡快下台，另選賢能，而不是一邊享受高薪厚祿，一邊霸着茅坑不拉矢，任由香港腐爛下去。



暴民已經統治了香港近三個月，變成無法無天的罪惡城，百業蕭條經濟插水，小市民惶惶不可終日，而這一切即使不是林鄭一手造成，肯定也是她推波助瀾。她和漢奸黎一樣，必定被人民牢牢釘在歷史恥辱柱上，淪為千古罪人！