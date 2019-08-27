二○一九年七月二十二日，一次奇特而緊張的經歷讓我悟出新道理，怪不得當代人愈來愈少看電視劇，因為我們往往在共編、共演一齣戲，劇情比「公仔箱」的可能更精彩。每一個人都可以參與創作、改變劇情，結局也沒有人能完全控制。



七月二十一日晚，元朗發生了白衣人、黑衣人衝突事件。翌日消息滿天飛，我收到很多家住元朗的朋友傳來訊息，懇切叮囑，當天下午之後千萬不要踏足該區，說可能有黑幫分子大肆搗亂，血洗街頭。



收到這般聳人聽聞的消息，讓人將信將疑，我與友人便馬上驅車到元朗一看究竟。當時不過是下午三、四點鐘，滿街的人竟匆匆趕着離開，大部分舖子已經關門。這天並非颱風襲港，眼前所見實在讓我詫異莫名。筆者坐在車內，朋友仍不斷傳訊息叮囑，勸我速撤，還附上不少「可靠」消息，好些是所謂江湖大佬正召集手下行動的錄音。



後來，我和友人到了離元朗市較遠的錦綉花園，餐廳內擠滿人，不少正盯着手機，神色凝重，大家都在談論傍晚之後會否重演血洗元朗事件。



說實話，筆者從沒有這等經驗，心情確也有點緊張，但突然間，在朋友群之中傳來一段錄音訊息，聽後卻使我噗哧一聲笑出來。錄音內是一把男子聲音，故作嚴肅，說收到可靠消息，荷里活電影角色美國隊長、蜘蛛俠等正啟程奔赴香港元朗，當晚必定「開大片」，囑咐大家小心云云。



聽到這段訊息，我登時心開意解，明白到在資訊極度互通、消息真假難辨的年代，任何人都可以在社交群組中發放資訊，而消息往往又能直接影響到他人的行徑。故人人都可以是編劇，個個又是劇中人，每一個人都不能百分百掌握到全劇的走向。



而我們當晚的「劇集」結局是，元朗沒有爆發大規模衝突，大家不過是虛驚一場。