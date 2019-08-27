中美貿易戰愈演愈烈。不久前，中國宣布在本年內，分批向總值約七百五十億美元的美國進口貨品加徵百分之十或百分之五的報復性關稅後，美國總統特朗普批評這是有政治動機，隨即宣布下月起分階段提高合共五千五百億美元進口中國貨的關稅，稅率最高升至百分之三十。



這場貿易戰確實沒有贏家。要知道，中美每年對外貿易總額都在四萬億美元的量級；一八年中國外貿進出口總值為四點六二萬億美元，增長百分之十二。換言之，中國一年的外貿增量就達到五千億美元，其中的出口增量二千二百多億美元，完全可以覆蓋掉對美貿易的若干損失。然而中國勞動年齡人口約九億，哪怕GDP只掉百分之零點五，也意味着數百萬人會失業。



當然，正如中國商務部批評美國的增加稅率違背兩國元首共識，警告美方將自食其果。面對中美關稅不斷升級，美股道瓊斯指數應聲大跌，美國商會也敦促雙方重返談判桌，達成貿易協議。不過，大家不要忘記，世界主要經濟體的「問題國家」是美國；在歐洲大幅降低關稅的同時，美國卻維持着高額關稅。



回顧歷史，第一次世界大戰結束後，出於保護國內新生製造業的考慮，美國國會通過關稅法案，把進口關稅長期維持在百分之五十左右。可見美國對他國徵收高關稅，其來有自。特朗普既是「商人總統」，他一直藉口不公平貿易發起貿易戰，彷彿全世界都在搵美國的笨。特朗普曾經一度威脅要退出世界貿易組織，在國內也沒有遭到太大的政治阻力。



分析指中國的反制具策略性，譬如打擊美方農產品勢令美國豆農雪上加霜。英媒指中國的反制舉措針對特朗普位於美國中西部各州的票倉，事實上，中方的反制措施亦針對美國倚重的能源及汽車出口。特朗普若然一意孤行，當中國的反制措施冇到，一味打嘴炮自以為是，到頭來吃虧的必是自己。