極端暴力分子有組織、有計劃地在多區進行暴力活動，「勇武」手段不斷升級，有增無減，從上周六的觀塘遊行到周日的荃葵青遊行，都出現暴徒投擲汽油彈的畫面，周日入夜後更有少數暴徒在荃灣撬爛多間店舖的鐵閘、打爛櫥窗玻璃。



對於激進示威者肆意縱火堵路、投擲汽油彈與破壞店舖的違法行為，必須強烈譴責、依法懲處。在縱暴派不斷美化、英雄化、合理化暴力行徑之下，香港正陷入一個前所未有的危險境地，暴力有如病毒一樣，四處蔓延感染整個社會。如果社會大眾繼續隱忍縱容，反而會推送「激進示威者」成為「暴徒」，代價將會是賠上人生。



一個文明法治的社會，是絕對不能允許暴力去控制、主導社會的發展，但過去兩個多月以來的事態演變說明，暴力正在慢慢吞噬整個香港。



當公民黨的梁家傑公開表示「暴力有時或是解決問題的方法」時，卻與其自詡「堅定維護法治」的言論自相矛盾；當亂港派政客公然煽動「暴力救港」時，卻與其「維護香港核心價值」的口號背道而馳；當縱暴派赤裸裸地英雄化、合理化暴力行徑時，法治精神已在香港瀕臨消亡境地。對此，社會大眾要積極阻止香港陷入暴力循環，否則將會全城「埋單」。



事實上，當前香港面臨嚴峻的內憂外患，而暴力示威活動更令香港經濟雪上加霜，旅遊、零售、餐飲等消費市場大幅減弱，社會嚴重撕裂，法治嚴重破壞，市民都籠罩在極度不安的氣氛當中。



香港必須止暴制亂、維護法治、盡快恢復社會秩序，才是解決當前問題的關鍵。社會早日恢復平靜才可彌合傷痕，重新出發。今天的香港是幾代人努力的成果，破壞容易建設難，如果縱暴派一意孤行繼續縱容暴力、美化暴力、支持暴力，將香港推向萬劫不復之地，必將成為毀滅香港的千古罪人。