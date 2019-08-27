正當美國民主黨為爭奪明年總統大選提名「爭崩頭」之際，共和黨內出現第二位挑戰特朗普的政客，前眾議員沃爾什日前宣布，將參加共和黨二○二○年總統候選人的黨內初選。沃氏在接受媒體訪問時直言，參加初選是因為特朗普並不適任，自己站出來可為黨員提供另一種選擇。他又狠批特氏「自戀」，指他「增加赤字的速度比奧巴馬更快」。



沃爾什坦言自己擊敗特朗普的機會渺茫，但強調共和黨一人獨大的文化必須改革。沃氏月初在《紐約時報》撰寫評論文章指出，特氏必須接受初選的考驗；正因為外界對文章反應正面，促使他決定挑戰現任總統。



有意思的是，沃爾什尚未真正跟特朗普一較高下，卻早已跟特氏的兒子唐納德交手。事緣一六年總統選舉期間，唐納德在社交網站上載一幅盛滿朱古力糖果的圖片，並以此比喻敍利亞難民問題，指如果一碗糖果內有幾粒有毒即足以致命，結果被沃爾什踢爆抄襲其推文，鬧出一場不大不小的風波。



事實上，沃爾什之所以產生取而代之的念頭，很可能因為他本身也像特朗普一樣極具爭議，既然選民能接受特氏，為甚麼不能接受他？特朗普還只是質疑前總統奧巴馬並非在美國出生（因此沒有資格出任總統），沃爾什則更加離譜，直接宣稱奧巴馬是「回教徒」，是「美國的敵人」。



除此之外，沃爾什支持擁槍派的立場十分出位，英國著名諧星沙查巴朗高漢早前有一檔惡搞節目，並在其中飾演以色列反恐專家，游說政界名人支持他的所謂「幼兒園衞士」計劃，訓練小至三歲的學童使用槍械自衞，沃爾什正是其中一名「背書」的名人。



外界普遍相信，沃爾什跟另一位特朗普支持者、麻薩諸塞州前州長韋爾德一樣，基本上沒戲可唱。問題是連續有黨內同志「知其不可為而為之」，單挑現任總統，足以證明共和黨內並非鐵板一塊，很顯然，特氏的胡攪蠻纏已惹怒建制內不少人。事實上，前白宮通訊總監斯卡拉穆奇最近就以前蘇聯切爾諾貝爾核電廠爆炸，形容共和黨目前的窘境，強調黨不能繼續掩耳盜鈴，必須在明年大選換掉特朗普以求「止蝕」。



儘管沃爾什和韋爾德暫時未成氣候，但政治一日都嫌太長，在大選正式開打前，甚麼事情都有可能發生。特別是特氏的民調持續走低，面對民主黨民調支持度排頭幾位的參選人，幾乎都落後雙位數差距，難免令潛在政敵認為有可乘之機。最重要的是，特氏迄今在內政外交上均無法交出令人眼前一亮的成績單：對中國貿易戰成效未如預期，經濟前景陰霾重重；外交方面，北韓試射活動無日無之，恐怖組織「伊斯蘭國」有死灰復燃之勢，長此下去，不啻於將橢圓形辦公室拱手讓給對手。



共和黨內一旦出現第三、第四位總統挑戰者，難保不會出現雪球效應。一九七六年福特爭取連任，由於他特赦尼克遜引起黨內不滿，前加州州長列根出面「逼宮」，儘管福特驚險勝出初選，但已元氣大傷，結果成為卡特的手下敗將。面對前車之鑑，特朗普豈可不慎？