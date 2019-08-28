神州觀察：偷拍裙底獲袒護　社會墮落豈無因

一個國家社會風氣差劣，肯定是某些關鍵方面出了問題，譬如滯後的法制建設、民眾混亂的是非道德觀念、糟糕的教育環境等；諸多因素又非簡單的獨立存在，而是彼此糾纏，互為影響，如同化學反應一般加速發酵，終致產生更具破壞性的後果。



四川成都某大學近日爆出醜聞，指一名法學院男大生於圖書館偷拍女生裙底，且手機還開着閃光燈，行為「高調」。據悉該男生剛被法學院評為今年的優秀團員，而他並非首次偷拍，目前雖已被當局行政拘留，但就指有同學聯名為其作擔保，說此人平時乖巧懂事，學習優秀，呼籲輿論放過他；學校保衞處亦希望被偷拍的女生諒解對方，指涉事男生家境貧困，讀書不易，擔心事件影響其前途云云，簡直叫人難以置信。



家境貧困、學習優秀就可以違法亂紀、胡作非為？更荒唐的是，居然有不少人出來為其擔保求情，擔心這種斯文敗類的前途，難道法學院教出來的都是這等法律意識？莫說其幹出如此齷齪勾當，本身已屬知法犯法，理應從重處罰，就是其他專業的大學生偷拍裙底亦不可姑息，畢竟受過這麼多年的教育，當具備基本的法治觀念及廉恥道德。更重要的是，他們是國家辛辛苦苦培養出來並作為高級儲備人才，準備擔當民族崛起之棟樑，誰知棟樑原是朽木造，豈不笑話！



所謂人才，首先得學會做人，然後再談才學，否則成績再優異又有何用？須知有才無德之人的社會危害更甚於一般人，尤其像這種法學院出來的，將來多是從事與司法相關的職業，或進入公檢法系統，或入仕為官，自身不正，又如何指望他們能夠秉公執法，清廉正直？屢次偷拍還能當選優秀團員，又怎不叫人汗顏？再對照當下的內地社會，多少官員幹部、公檢法系統人員因貪贓枉法遭查辦？多少頂着廉正模範、緝毒英雄等光環的先進分子淪為腐敗分子？人才輸送工程豈可兒戲。



更尷尬的是，內地官場荒淫糜爛，九成半落台貪官被揭存在生活作風問題，人奶宴、共用一個情婦、妻妾成群等污穢不堪的醜聞一再令人嘆為觀止，若是像這種偷拍裙底之人也能被放過，何愁將來的官場不會更加腐化墮落，出現更多像周永康那樣的「百雞王」、賴小民那樣的「三個一百」之輩？



由此亦可看出，遮掩醜聞早已成為各界的通病，諸如學術界的論文造假、老師性侵學生現象，因防疫不力導致非洲豬瘟頻發，因監管無能導致的食品、藥品、假疫苗問題不絕，以致屢屢形成公關災難。都說內地社會禮崩樂壞，人性墮落，正是由這些是非顛倒、對錯不分的事件凝結而成，與人無尤。