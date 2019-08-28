世界視線：共和黨金主逝世　美各界反應兩極

被視為美國共和黨金主、科氏企業前行政副總裁大衞科赫日前病逝，終年七十九歲。國務卿蓬佩奧高度評價大衞科赫，形容他是一位富有同情心的慈善家及成功企業家，令美國人引以為傲。



科氏企業是全美第二大非上市私企公司，涉足石油、化工、木材等行業，名下煉油廠遍布全國。大衞科赫曾於一九八○年代表自由黨競逐副總統，但由於該黨政綱太過劍走偏鋒，甚至主張廢除公立學校和社會安全制度，結果大敗而回。科赫兄弟其後轉到幕後，透過成立各式各樣智庫和游說組織影響政府政策，成功推翻多項「窒礙營商」的環保政策。



值得注意的是，科赫兄弟跟特朗普關係並不友好，大衞科赫的兄長、科氏企業行政總裁查理斯科赫去年曾對特氏的貿易政策大肆抨擊，甚至有傳他會倒戈襄助民主黨。饒是如此，特氏仍不得不做足表面文章，由蓬佩奧出面對大衞科赫善頌善禱，後者在右翼保守派陣營的江湖地位可見一斑。



然而大衞科赫的生榮死哀，只是故事的一面。佛蒙特州參議員、民主黨總統參選人桑德斯日前出席競選集會，台下支持者發言提到「財閥」大衞科赫離世，全場不約而同爆出熱烈掌聲，以致桑德斯不得不加以制止。跟桑德斯同屬左翼代表的另一位參選人、麻省女參議員沃倫可沒有桑德斯那樣厚道，她在競選演講中談到科赫的死訊，面對台下四起的噓聲，竟然聽之任之。名嘴Bill Maher更是口出惡言，稱希望科赫的最後一程充滿痛苦。再看看特朗普，他素來以惡毒攻擊政敵而聞名，由希拉妮的「鎖起她」，到民主黨四位少數族裔女眾議員的「滾回家去」，不但自己說得過癮，更成為競選集會上炒熱氣氛的口號。



跟科赫離世形成鮮明對比，被喻為「自由鬥士」的八十六歲女大法官金斯柏格近日宣布胰臟出現惡性腫瘤，有支持者擔心金氏撐不下去，大法官席位再被對家「侵佔」，宣稱願意捐出器官。「愛之欲其生，惡之欲其死」，這就是美國政黨惡鬥、民眾對立撕裂的最佳寫照。