功夫茶：七國峰會圖窮匕現　撐港自治各懷鬼胎

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。看官，剛過去嘅七大工業國集團（G7）峰會在法國落幕，G7成員包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，會後各國領袖僅同意一頁長的聲明，不少題目仍是議而未決。峰會其中一個亮點，就是伊朗外長突然現身。馬克龍呢條蠱惑佬，希望美伊藉此機會「有偈傾」，而法國亦能從中得益也。說到底又係個「利」字當頭！



呢，峰會去到尾聲才簡短提及香港局勢，七國重申一九八四年《中英聯合聲明》嘅存在以及重要性，呼籲各方避免使用暴力，英相約翰遜就話喇：七國領袖都對香港局勢表達「深切關注」，希望支持一個「穩定和繁榮」的香港，仍然對「一國兩制」表達支持，讓香港「享有高度自治權」云云。



阿哥，峰會去到最後，終於圖窮匕現，英國佬固然口唔對心，依然緬懷過去殖民地的光輝歲月，九七回歸後，米字旗落下，五星旗升起，香港嘅事，幾時輪到日已落國說三道四？自己脫歐搞到一身蟻，還在廢噏無謂！至於美國佬一直扮大佬，借香港逼中國就範，佢一再對香港局勢指指點點，承認香港出現暴亂，希望中國以人道方式解決，若中國政府鎮壓香港嘅示威，將損害兩國嘅貿易談判，美中將好難達成協議！



喂！特朗普擺明把香港暴亂綑綁在美中貿易戰嘅戰車上，將香港作為一個籌碼，香港愈亂愈容易向中國敲詐啫！你條死老鬼都幾好胃口，睇吓中國係咪畀半隻牛出嚟，就如當年八國聯軍，清廷大敗簽訂《辛丑條約》，付出龐大嘅賠款！來年G7在美國舉行，佢就話必定會邀請俄羅斯總統普京參加喎，若然其他成員國唔反對，說不定就成了「G8」，若是能再演一次「八國聯軍」，藉搞亂香港食中國隻牛，咁就點止係狂徵關稅咁簡單！天下熙熙皆為利來，貪婪在「商人總統」不能說是罪啊！



唉！香港在冇靈魂政府嘅管治下，亂象紛呈，日日有示威，天天有衝擊，硝煙圍城，遲吓天空可能沒有一隻麻雀，地下寸草不生！功夫茶不得不提醒「已累了」的林鄭，今年係共和國七十周年華誕，首都天安門廣場十月一日必定有隆重嘅閱兵盛典，若然香港再持續動盪不安，中央十一慶典顏面何存？



嗱！今時今日中國，已非「八國聯軍」時的愚昧和狂妄，「中國這頭睡獅已經醒了」，美國想乘機渾水摸魚係想創佢個心！而香港一眾問責高官，既然拿比美國總統更加高嘅人工，好心唔好成日坐而論道，唔該攞啲真本領出嚟，否則解放軍入城，第一批要捉嘅就係霸住毛坑不拉矢、身嬌肉貴嘅你哋啊！