正論：亂港制華貿戰凶　香江蒙難悲秋風

「實現國家統一是民族的願望，一百年不統一，一千年也要統一的。」鄧小平一段簡單說話，背後排除萬難，從英國人手中收回香港，結束殖民地統治，洗脫百年國恥。鄧老當年的談判對手是「鐵娘子」英國首相戴卓爾夫人，三十多年後，香港再度出現在中國與外國的談判桌上，這次的對手是更狂更狠的美國總統特朗普。



中美貿易戰兵凶戰危，美國恃勢凌人，中方竭力抵抗，特氏自詡為「天選之人」對付中國，說穿了只是天時地利人和，尤其是香港反修例風波造成混亂，給美方天大良機，把香港事務與貿戰綑綁，要求中方以人道方式處理港示威潮。換句話說，香港淪為交易籌碼，若要達成貿易協議，便要順美國意來處理香港事務，不但讓外國干預中國內政，亦與回歸莊嚴使命背道而馳。



「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」《基本法》第一章第一條開宗明義，斬釘截鐵表明香港的地位，猶如神聖之地。外間常談論香港對中國重要性，或以經濟效益，或以國際政治博弈論之，其實一切都是次要，香港回歸代表民族尊嚴，意義大於任何利益，豈容「被交易」？自滿清簽下不平等條約割讓香港，國運直下，香江百年滄桑，民族多災多難，終於振興中華，迎接香港回歸，當年回歸圓了十億同胞的心願，寫下中國近代史光輝一頁。一手促成的鄧老雖然未能親眼見證，亦能含笑九泉。毛澤東建國，鄧小平領航收回香港，新中國一步一步走來殊不易，今時今日若誰把香港治權送到外國人手中，便是中華民族罪人，愧對先賢先烈，遺臭萬年。



中國歷史上割地求和都沒有好下場，亦為後世唾罵。遠有宋高宗趙構棄戰召回名將岳飛，與金國簽訂了喪權辱國的《紹興和議》，向金國稱臣、割地、賠款，埋下南宋積弱的伏線。晚清道光皇帝在鴉片戰爭中被英國打敗，簽訂《南京條約》，將香港割讓給英國，最後清朝亦難逃覆亡命運。



只有漢奸洋奴才會想香港管治權落入外國人手中，像美國在港代理人黎智英與其禍港四人幫成員，不斷煽風點火，令到香港動亂愈演愈烈，他們對主子交足功課，讓英美等外國勢力得以挾港制華。反觀香港家臣公僕，由特首至司局長等等特區政府上下，遲遲未能平亂，倒過來為國家添煩添亂，等於在貿易戰為敵人助攻。港府及建制陣營還有些人張着嘴巴等雨降，以為中央遲早會出手撥亂反正，竟然如置身事外，看着香港由六月初金鐘暴動擴展至十八區遍地開花，無日安寧，依舊在冷氣房中做其鍵盤戰士救港，無人問責下台，恬不知恥。



真正在前線與示威暴徒對抗的警隊又不爭氣，從戰術到紀律無一不為人詬病。清場不懂速戰速決，與黑衣軍玩兵捉賊遊戲，導致場面不可收拾才狂發催淚煙槍彈，招來民怨濫暴指控。空有精良裝備，作戰卻畏首畏尾，斥巨資購買多輛水炮車逾年，卻要等到示威暴潮過了兩個多月才首次出動，然而發射時力量奇小，甚至連路障也推不動，被譏為大笨象射尿也不如。香港警察素來是優差，有些警員到退休都未發射過一發子彈，太平盛世的日子養尊處優，一到突發大事件便手忙腳亂，錯漏百出。三日內便有三宗警員在行動中跌槍或遺失子彈，貽笑大方。少爺兵不但質素參差，而且紀律欠奉，近期又爆出警員在醫院裏面虐待長者。可見單靠警隊要制止這場示威暴潮，幾可肯定平亂無期。民間呼喚解放軍或內地武警增援的呼聲愈來愈高。



中央尊重一國兩制，高度自治，故此留待特區自己解決香港事務，然而所託非人，一國兩制荒腔走板，回歸神聖之地淪為反中亂港基地，顏色革命挑戰中央底線。鄧小平是一國兩制的創造者，他當年曾就香港問題明確指示「如果發生動亂，中央政府就要加以干預」。《基本法》第十八條及《駐軍法》第六條均有規定，全國人大常委會在宣布香港進入緊急狀態後，駐軍可根據國務院決定在港實施的全國性法律履行任務。中央絕對有責有權出動駐港部隊平息動亂。現時遲遲不出手，主要原因是基於國際輿論，深怕「口水戰」。中央有槍有炮，不應畏懼任何敵人，特朗普再狂，也要他像當年的鐵娘子在北京跌一大跤。既然外部勢力利用香港作為籌碼，顯見香港亂子已非兩制下特區的自治事務，一國出手刻不容緩。



一葉知秋，香港亂了近三個月，轉眼便到中秋，社會撕裂，何來人月團圓？恐怕到時不是綵燈映照明月，而是雷射筆照射警署。香江淪喪，愛國愛港悲秋風，不堪回首月明中。