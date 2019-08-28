香港當前止暴制亂的最大障礙有二。



一是由示威轉暴亂的暴民，由「港獨」牽頭，但是暴亂連綿至今，已經變成非理性的暴民政治。以暴亂破壞為目的，已不談甚麼主張。對於大多數暴民來說，「五大訴求」、「港獨」、「光復」、「革命」乃至「英美港盟」，都是策動者提出的藉口，他們並不理會藉口的內容，或是否可行，只是每次拿着藉口衝上街頭與警察作戰，破壞社會，實質是糾眾欺凌，沒有政治主張。



與這些暴民實在沒有甚麼談判溝通的餘地，犯法的只能拘捕，作反的只能鎮壓。真的要談判應是他們背後的策動者，但可以或應該與他們談判嗎？「顏色革命」的要求是改變政權，美國政府與他們在香港的代理人黎智英已公開宣戰了，難道要結城下之盟？



二是香港頗大比例的精英，甚至包括不少靠內地賺錢的港商、專業人士，他們的本質是親英親美，不少已移民或以移民英、美等「五眼聯盟」國家為人生目標。他們留港只是為了賺錢，享受香港社會提供的各種生活條件。今次示威規模巨大，且演變為不停的暴亂，但仍然有不少人示威支持暴亂，正是由於這部分精英的公開叛變。



事實上，他們並不要求改變政權，只是發洩他們反共反中的積怨。與學生暴民不同，他們不需要藉政治暴亂表現來獲取美國政府恩准留學與移民，他們已經移民。他們也不願意摧毀香港，但他們的情意結是要懲罰特區政府和中央政府。他們不要求玉石俱焚，相信香港有絕對的特殊條件，中央政府不能放棄而只能讓步，一如二○一四年「佔中」宣揚中央政府必然在政治上讓步那樣，迷惑參與者。



對中國來說，香港真的不可替代嗎？香港不能替代的只是離岸金融中心，不是香港整體經濟，離岸金融中心甚至可以把大部分功能虛擬化、網絡化，只要在深圳設支援離岸金融中心專業服務特區，便足以維持，甚至擴展香港的離岸金融服務。離岸金融中心與香港本地的經濟政治分離，自成一體，國內國際聯繫由中央政府統籌，便可擺脫香港政治的阻礙。中央只守着香港離岸金融中心發展，餘者不顧，讓香港特區政府與社會隨意用政治破壞，香港由此而沒落也不重要。二十世紀香港成為全球四大金融中心也不是靠香港本土經濟。今天，香港沒落，但有志發展者卻可到深圳、廣州等內地城市發展，這不過是回到一九四九年之前香港的情況。



至於英、美，破壞香港金融中心之後，他們還有新加坡，還可以參與香港的離岸金融服務。



而叛變的香港精英，他們未必保得住在香港的賺錢機會。