獅子般的兇心、狐狸般的狡猾、兔子般的怯弱，這「三重品格」在今次香港反對派和暴徒掀起的反修例風波和暴亂中，表現得淋漓盡致。過去兩個多月，「獅子般的兇心」禍港殃民最是瘋狂和兇殘，直逼恐怖主義。



之所以如此，是由他們的本性決定的；由他們對中國收回香港、實施「一國兩制」充滿仇視決定的；由他們對美英西方洋主子無私的愛，對自己的國家和民族莫名的恨決定的；也是由林鄭月娥投降路線、縱容包庇決定的。獅子般的兇心獸性發作了兩個多月，把香港打得稀巴爛，老百姓吃盡苦頭。



與此同時，狐狸般的狡猾、兔子般的怯弱也十分明顯。他們破壞香港、擾亂秩序、施展暴力，花樣百出，他們鼓吹煽惑民眾的歪理謬說層出不窮。暴徒們看上去氣勢洶洶，實際上膽小如鼠、如兔，他們從來不敢露出真面目，而是如世界上所有恐怖分子作案時一般，把自己的頭、臉包得嚴嚴實實，只射出兇狠的目光，看得出他們的內心極為虛弱，十分害怕被當場抓獲、被繩之以法。



暴亂中，從黑手到骨幹到暴徒，都是這三重品格。現在朝廷和港人對他們的恐暴已忍無可忍，連續發出平亂警告和高姿態大規模有所動作。這些「獅子」、「狐狸」、「兔子」們也已驚恐，要調整策略，目的是既想「把鬥爭進行到底」，又要避開雷霆之擊、滅頂之災，保存實力，打持久戰，令朝廷失去出兵平亂的理由。



這些日子，他們正在為此反覆權衡、絞盡腦汁，既不能因為「朝廷一恐嚇」就立刻收手——那樣太沒面子，也太讓支持者失望，又不能無視「滅頂之災」的威脅，他們的轉危為安之計，是有步驟的「退卻」，一方面繼續搞大規模的遊行集會抗議活動，一方面派出小股暴徒繼續施暴，但盡量減少和警察正面衝突，打「野貓」式的游擊戰，把暴力和暴亂程度控制在朝廷出兵平亂的標準之下。



這些天，我們看到的就是他們正在用這種「狐狸般的狡猾」來平衡「獅子般的兇心」和「兔子般的怯弱」，以為能化險為夷，逃避重擊也。