治亂世，用重典，這是再淺顯不過的道理。尤其是面對香港這場空前大動亂，只有嚴格執法，嚴懲暴徒，將幕後黑手繩之以法，才能清除禍根，止暴制亂。然而奇怪的是，林鄭政府竟反其道而行，提出構建溝通平台，聲稱希望與市民真誠對話，互相理解、放下和寬恕云云。這分明又是「大和解」的陳腔濫調，她到底是太傻太天真？還是別有用心？



眾所周知，這場政治動亂演變至今，已與修訂《逃犯條例》完全無關。反對派從一開始便提出「五大訴求」，除了要求撤回修例已達目的，其餘訴求純屬無理取鬧，可見他們壓根兒就是為了搗亂，為了搞死香港。所謂的「光復香港、時代革命」，說穿了就是要奪取管治權，將香港變成反共反華基地，這已不僅僅針對港府，而且劍指中央，不僅僅綁架「兩制」，而且挑戰「一國」。這是赤裸裸的顏色革命，是美國遏華戰略的一部分，豈是溝通平台所能解決？反對派和那班暴徒又豈會和港府真誠對話？



事有必至，理有固然。香港之所以鬧到如此地步，正是因為當初林鄭一上台便提出「大和解」，與反對派眉來眼去，更以犧牲法治為代價進行政治交易，上演連串放生鬧劇。尤其是屢次包庇反對派最大金主和幕後黑手漢奸黎，最令人瞠目結舌。反對派愈來愈囂張，暴徒愈來愈瘋狂，歸根究柢正是港府造成，如果不是一跪再跪，修例風波不可能演變成大動亂。



有人說林鄭缺乏政治智慧，敵友不分，其實這恐怕不只是缺乏政治智慧如此簡單，而是有人居心不良，刻意扶持反對派，為一國兩制添煩添亂。英國撤退前在香港埋下無數政治地雷，也在港府內部安插不少無間道，這些人身在漢營心在曹，對中央或陽奉陰違，或明抗暗阻，成為回歸後亂象不絕的主要根源。「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期」，林鄭到底是甚麼人，大家不妨放長雙眼。