香港高官最近特別愛做鍵盤戰士，紛紛以網誌會天下，向市民放話交差。兩個高官一日內先後發文大吹經濟淡風。財庫局局長劉怡翔指第二季本地生產總值呈現負增長，失業率升至百分之二點九，反映香港經濟正面對中美貿易摩擦、英國「硬脫歐」以及本地社會紛爭的困擾。



財政司司長陳茂波則稱近日中美貿易摩擦又再升溫，外圍環境變壞加上香港社會暴力衝突持續，一場直吹香港的經濟颱風正逐漸形成。陳、劉二人兜了一大圈，最後都是呼籲示威者收手。陳希望大家先「偃旗息鼓」，劉則叫回歸理性，一起攜手應付下滑的經濟前景。你有你說，他們有他們上街，大費唇舌，不如實實在在想想為經濟救亡。



不知兩位司局長心裏有甚麼起死回生大計。回想起二○○三年沙士期間香港亦是經濟跌至谷底，百業蕭條，當時董建華政府無計可施，坐困愁城，結果中央開放個人遊，大量內地旅客為當時的零售及旅遊業帶來及時雨，之後的發展大家都知道，政府不思進取，倚賴個人遊收益，不事生產，忽視開拓其他範疇，所謂創科發展龜速進行，遠遠落後深圳的步伐。而且慣了有事便找中央打救，讓香港在全國人民面前抬不起頭，被譏為「破落戶」。



示威暴潮影響市道，打擊市道，只是近因，駱駝背上最後一根稻草。香港產業結構單一，地產及金融「塘水滾塘魚」，經濟收益真正落入大眾口袋有限。樓價翻了幾倍，大學畢業起薪點卻幾乎原地踏步。當局未有居安思危，更沒還富於民，對市民就做其守財奴，自己就好大喜功，把錢都花在大白象工程。



政府早前宣布一系列紓困就業措施，例如再培訓局特別培訓計劃，供失業或需要放無薪假的人士報讀，並提供特別津貼。這些措施不是應該一早實行嗎？為何要等山窮水盡才出招？民怨積累，經濟衰退，同樣必有遠因。