都說特朗普是狂人，既是狂人，狂言狂語便成「應然」，很多時候在推特的發文，更是語不驚人誓不休，甚至是政策宣示，引起全球關注。特朗普日前在記者會上抬頭看天，自詡是對付中國的「天選之人」：「這不是我的貿易戰，這是好幾年前的前幾任總統早該開始打的貿易戰。事實上，這總得有人去對付中國，而我是『被選中的人』。」



特朗普把貿易戰推到「承擔天命」的層次。既是「天選之人」，即是救世主。特氏在中國公布對美國加徵百分之五與百分之十的關稅後，立即加倍奉還，宣布把中國貨進口關稅報復性提高到百分之二十五與百分之三十，又下令美國公司尋找從中國進口的替代品，並從中國大陸搬遷工廠返美國。在特朗普而言，他既是「天選之人」，這樣做便是伸張公義，也是拯救美國！



特朗普自稱是「天選之人」的談話，當然遭到美國媒體的猛烈抨擊。上周末他出發往法國出席G7峰會前，記者還在追問這句話，他顯得很不耐煩的說：「你們很清楚我的意思。那是開玩笑。這種問題只是假新聞。你們只是在做假新聞。」他其後又發推文說：「我兩天前在記者會談到在貿易上對付中國，抬頭看天打趣說『我是上天選定的人』時，根本不知道媒體會說我有『彌賽亞情結』。」



對付中國，特朗普說他是「被上天選中的人」，中國人的解讀便是：對付中國是「奉天承運，皇帝詔曰」，也就是天命不可違，特氏實在太囂張了！信奉天主教的「中國香港特首」林鄭在競選時也說過她的參選是「上帝的旨意」，但她上任後的所作所為竟使香港陷入萬劫不復之地。關於「天命」，中國人也有另一種說法。《孟子‧萬章篇》有一段有關「禪讓政治」的師生對話：「萬章曰：『堯以天下與舜，有諸？』孟子曰：『否，天子不能以天下與人。』（萬章）曰：『然則舜有天下也，孰與之？』（孟子）曰：『天與之。』曰：『天與之者，諄諄然命之乎？』曰：『否，天不言，以行與事示之而已矣。』曰：『以行與事示之者，如之何？』曰：『天子能薦人於天，不能使天與之天下……昔者堯薦舜於天，而天受之，暴之於民，而民受之。故曰：天不言，以行與事示之而已矣。』」



孟子說的是舜繼承堯而為帝，並不是私相授受，而是「天與之」，這個「天與之」不是「上天授命」，而是根據堯的推薦（「提名」）舜為帝，上天接受（天受之），向人民公開，人民接受（投票），舜才可為帝。不過，人民是「用腳投票」，因為堯推薦舜為帝，舜自謙德薄能鮮而離開，但是人民不肯放過他而追隨他。根據孟子的講法，舜做皇帝是人民的選擇，絕對有民意基礎！