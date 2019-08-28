改革開放四十餘年，中國一躍而成世界第二大經濟體，由瘦弱乾癟的小黃牛變成美味可口的肥黃牛，引起西方垂涎。今次的反修例風暴，就是以美國為首的西方列強對中國的總壓迫，目的就是要阻延中國崛起，索要好處。剛閉幕的G7峰會，七國領袖於會後發表聯合聲明提到香港問題，狼子野心，路人皆見。



當中方多次強調《中英聯合聲明》是過時無效的歷史文件，不具任何現實意義和約束力之際，G7成員國卻力指《中英聯合聲明》的存在與重要性，支持香港自治，要求避免暴力云云，擺明對着幹。



別看以美英法德為首的G7集團就多項議題出現嚴重分歧，唯獨在中港問題上最齊心協力，他們皆視中國為最大敵人，特朗普甚至提出拉攏俄羅斯加入組成「新八國聯軍」，急欲重溫當年「割地賠款」的美夢，只是被其他成員國堅決反對而作罷而已。



事實上，這些年來他們都找不到撬動中國的突破口，就連中美貿易戰都不能逼得中國就範。難得香港爆發反修例風暴，洋奴漢奸傾巢而出引洋人入關，還不趁此機會「瓜分」中國更待何時。



最虛偽的是，七國領袖口說避免暴力，其實最期待暴力以至有人死亡的就是他們。惟有這樣，他們才能名正言順制裁中國。可以說，美歐欲壑難填，起碼要肢解半頭牛才心滿意足，中國至今只拋出幾塊牛扒，根本不能填飽他們的巨大胃口，香港反修例風暴肯定只會愈演愈烈。



現時中央仍堅持香港問題港府解決，而港府則一味驅散示威者，避免大規模流血甚至搞出人命，這種「戰術」顯然已被反對派和外部勢力洞悉，他們只會煽動暴力不斷升級。再耗下去，別說不是警察死就是示威者亡，整個香港經濟亦必然崩潰。十月一日就是中共建國七十周年，單靠港府不足以應付日益惡化的局面，難道中央真的任由香港自生自滅嗎？