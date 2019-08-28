《人民日報》海外版發表評論，指香港市民應與暴亂分子割席，勿養成其惡。會聽的人，當知這是溫馨提示，港人幸勿輕忽視之。



美國總統特朗普說中國面對貿易戰問題，突然改用理性、冷靜的態度，是可喜消息，以他的理解，這種態度同樣適用於應付香港亂局，所以對香港來說，這更是極好的訊息。特首林鄭月娥也明言，有信心香港警察能有效控制局面。綜合各方消息，相信中央暫時已打消了動用武警或解放軍到港平亂的主意。



但正所謂「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，中央如果放棄急速平亂，而改用慢性懲罰的方法，說不定為禍更烈，香港要承受的創傷更深。



本欄已經多次提出，反對修訂《逃犯條例》最讓北京反感的，未必是站在最前線的所謂「勇武者」，而是背後間接支持暴徒的「和理非」示威者，這批人為數不少，阿爺看在眼裏，甚覺不是味兒。日前《人民日報》海外版發出善意提示，港人若不知悔改，懲罰措施必將接踵而來。



一般人會認為中央怕香港亂，希望局勢能夠盡快平定，我身為香港人，當然但願如此，最怕阿爺的想法是相反。所謂的相反想法是，香港人既然不珍惜多年來的安定繁榮，還不斷間接支持暴亂分子，那就由得你亂一段時間，待百業蕭條，失業率最少升上百分之四，經濟增長率降至零甚至是負數，讓承平已久的香港人嘗嘗苦澀滋味，到時候你自然會知道親爹、親爺的好。



有反對派認為，在示威中跑到最前線，投擲汽油彈、用竹枝插向警察的，未必都是本地年輕人，有些可能是內地派來的「無間道」云云。對於這些說法，我沒有能力辨別真偽，只能存而不論。但是我必須再三提醒香港人，若不及早跟暴徒割席，北京或許真是會希望特區亂下去，以懲處眾多愚頑的「和理非」分子。